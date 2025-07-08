У Швейцарії схвалили перші у світі ліки від малярії для немовлят

У Швейцарії схвалили перший препарат для лікування малярії у немовлят та дітей молодшого віку.

Про це пише Reuters.

Препарат розробила фармацевтична компанія Novartis. Раніше не існувало схвалених ліків від малярії для немовлят вагою менше 4,5 кілограмів. Це створювало значну проблему, адже малюків лікували засобами, призначеними для старших дітей. Це створювало ризик передозування.

Тепер є новий препарат Coartem Baby (або Riamet Baby у деяких регіонах), схвалений до використання швейцарською владою.

Вісім африканських країн, які брали участь в оцінці та випробуваннях нового препарату, ймовірно, отримають його першими. Йдеться про Буркіна-Фасо, Кот-д'Івуар, Кенію, Малаві, Мозамбік, Нігерію, Танзанію та Уганду.

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За словами науковців, препарат розчинний, зокрема у грудному молоці, і має смак солодкої вишні для легшого введення.

Малярія – небезпечне для життя захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Вона поширена у багатьох країнах Африки, Азії, Південної та Північної Америки.

В Україні всі зареєстровані випадки малярії є завезеними з інших регіонів, тобто люди заражаються за кордоном, а потім привозять хворобу додому.

Раніше ми пояснювали, як розпізнати захворювання та подбати про себе, якщо ви їдете відпочивати в країни, де поширена малярія.