Вчені розробили незвичний метод імунізації від малярії – через укуси комарів

Вчені кажуть, що знайшли нову "вакцину" проти малярії. Вони пропонують посилити імунітет людей через укуси комарів, які переносять генномодифіковану версію паразита, що провокує хворобу.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі The New England Journal of Medicine, пише Nature.

Малярія – це небезпечне захворювання, яке передається через укуси комарів. Вона супроводжується гарячкою, головним болем, слабкістю, у тяжких випадках – судомами й задишкою. Малярія переважно поширена у тропічних країнах.

Існує дві схвалені вакцини від цієї хвороби. Але вони обидві ефективні лише на 75% і потребують ревакцинації. Тому імунологи продовжують шукати інші.

Нещодавно група нідерландських вчених провела експеримент, учасників якого кусали комарі з модифікованою версією паразита Plasmodium falciparum, що провокує малярію.

В організмі людини Plasmodium falciparum спершу потрапляють до печінки, а потім інфікують еритроцити. Тому вчені модифікували паразитів так, щоб вони припиняли свій розвиток після того, як опинялися в людині.

Чотири роки тому дослідники вже випробували ефективність модифікованого малярійного паразита під назвою GA1. Він зупинявся у розвитку приблизно через 24 години після зараження людини. Але GA1 захистив від малярії лише кількох учасників експерименту.

Тому науковці створили другого паразита – GA2. Його розробили так, щоб він припиняв розвиватися приблизно через шість днів після зараження. Це вирішальний період, коли паразити розмножуються в клітинах печінки людини.

Під час нового експерименту дослідники піддали учасників укусам 50 комарів: 10 з них укусили ті, що заражені паразитами GA1, а ще 10 – паразитами GA2.

Через три тижні учасників вкусили вже комарі-переносники малярії. Безпосередньо перед цим обидві групи мали вищий рівень антитіл, ніж раніше.

У підсумку лише один з восьми учасників (13%), укушених комарами з паразитами GA1, не захворів на малярію. Водночас у групі GA2 частка виявилася значно вищою – 89%. До того ж у них майже не було побічних ефектів, окрім свербежу через укус.

Тепер дослідники прагнуть повторити своє дослідження у більших масштабах.

Нагадаємо, ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини – серед них опинилася і малярія.