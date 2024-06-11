Спека у салоні авто може серйозно нашкодити дітям: у ЦГЗ розповіли, як цього уникнути

Діти через особливість їхньої системи терморегуляції більш схильні до теплових ударів

Через парниковий ефект усередині автомобілів і вразливість дітей до теплових ударів, у спекотні дні залишення малюка в машині може призвести до трагічних наслідків.

Тому рідні та близькі мають приділяти особливу увагу дітям у літній період, переконують у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Випадки дитячої смертності від теплового удару в гарячому автомобілі фіксують щороку. Так, за даними Kids and Car Safety, минулого року у США через високу температуру в автівках померли 29 дітей віком від 3 місяців до 4 років. У 2022-му кількість постраждалих становила 36 малюків.

У більшості випадків причиною трагедії стало несвідоме залишення дитини в автівці.

Як зазначають в ЦГЗ, чверть дитячих смертей фіксують через недооцінення батьками ризиків. Мова йде про ситуації, коли рідні залишають на кілька хвилин маленького пасажира на самоті. Навіть відчинені вікна чи машина в тіні не завжди можуть вберегти від небезпечного стану.

"У спекотний день температура в закритому автомобілі, навіть оснащеному кондиціонером, може піднятися до небезпечного рівня дуже швидко – часом на 20°C за 10 хвилин.

Тому навіть короткий час перебування дитини в гарячій автівці може призвести до трагічних наслідків", – зауважують у ЦГЗ.

Причиною цього вважають парниковий ефект, через який нагріті сонячним промінням панелі приладів, кермо або сидіння піднімають температуру повітря всередині машини.

Не слід забувати й про те, що діти більш схильні до теплового удару – їхня система терморегуляції менш ефективна, ніж у дорослих. Також маленькі діти не здатні розпізнати симптомів перегріву, самостійно відчинити двері чи зняти зайвий одяг за необхідності.

Тепловий удару може нанести шкоду внутрішнім органам, стати причиною втрати свідомості та навіть смерті. Перебування в гарячій автівці без достатньої кількості води також може призвести до зневоднення.

Які симптоми теплового виснаження в дітей?

З-поміж перших симптомів перегріву виділяють:

сильну спрагу;

слабкість;

дискомфорт;

відчуття занепокоєння;

запаморочення;

непритомність;

головний біль.

За наявності щонайменше двох симптомів теплового виснаження слід якомога швидше перенести дитину із гарячої автівки та дати випити маленькими ковтками води.

При тепловому ударі – найсерйознішій стадії перегріву – температура тіла дитини може підвищитися до 40°C. Стан жару також може супроводжуватися прискореним, поверхневим диханням, повною або частковою втратою свідомості, зниженою розумовою здатністю, мареннями та судомами.

Що робити у випадку теплового удару?

При виявленні в дитини симптомів теплового удару слід негайно звернутися за медичною допомогою. Опісля:

перемістити малюка в тінь;

забезпечити приплив свіжого повітря;

дати маленькими ковтками прохолодне пиття;

накладати прохолодні компреси на чоло та потилицю дитини.

Як уберегти дітей від теплових ударів?

У Центрі громадського здоров’я застерігають від залишення дитини на самоті в машині навіть на нетривалий час.

Також рекомендують використовувати візуальні чи звукові нагадування, аби не забути про дитину в автівці. До прикладу, можна залишити сумку чи телефон на задньому сидінні поруч із малюком.

"Якщо бачите дитину, залишену саму в автомобілі, негайно викликайте поліцію. Ваші дії можуть врятувати життя", – додають у службі.

Раніше ми розповідали, як людський організм реагує на спеку та як запобігти перегріванню в сезон високих температур.