В Індії понад 25 тисяч людей отримали тепловий удар, а 56 – загинули від спеки

Пацієнти, які отримали тепловий удар під час виборів в Індії

Через аномальну спеку в Індії загинуло 56 людей протягом весни, причому 46 із цих смертей були зафіксовані лише у травні.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, цієї весни майже 25 тисяч жителів країни отримали тепловий удар, повідомляють The Indian Express та Reuters.

Травень був особливо важким для країни, адже температура в столиці Делі та сусідньому штаті Раджастан перевищила рекордні 50 градусів за Цельсієм.

Ситуацію ускладнило те, що минулого тижня в Індії проводилися вибори. Люди непритомніли від спеки у чергах до виборчих дільниць.

Щонайменше 33 людини, зокрема члени виборчих комісій, померли від теплового удару в штатах Уттар-Прадеш і Біхар на півночі, а також у штаті Одіша на сході країни.

Також минулого тижня смерті від спеки зафіксували у штатах Раджастан і Джаркханд.

Нагадаємо, цьогоріч в Азії дуже спекотні весна та літо через Ель-Ніньо (ENSO) – кліматичне явище коливання вітрів і температур поверхні моря, що спричиняє спеку та сухість повітря. Також вчені вважають, ситуація погіршилася через антропогенну зміну клімату.

Через спеку в кількох містах Індії зачинилися школи. Надвисока температура принесла страждання не лише людям, а й тваринам: птахи падають через спеку, а індійські газелі потерпають від нестачі води.

Природоохоронна організація Wildlife SOS навіть розпочала рятувальну операцію, щоб вберегти від спеки сотні птахів, рептилій та ссавців із зоопарку Делі.

Тим часом в лісах Мексики через спеку масово гинуть мавпи-ревуни.