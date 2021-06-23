Спорт у спеку: яких хвороб варто остерігатися та на які симптоми зважати

Заняття спортом у спекотну погоду – додатковий стрес для тіла.

При цьому від довгого перебування на спеці також можуть виникати різноманітні хвороби.

Фізичні навантаження, температура і вологість повітря можуть підвищити температуру тіла, пишуть у Mayo Clinic.

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Зазвичай шкіра людини, судини та рівень потовиділення пристосовуються до спеки.

Але системи охолодження організму можуть вийти з ладу, якщо занадто довго перебувати під впливом високих температур та вологості, сильно потіти та не вживати достатньо рідини.

На початку симптоми можуть бути легкими, але згодом почати загострюватися.

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Які хвороби виникають через спеку

Теплові спазми

Це хворобливі скорочення м’язів, що можуть виникати під час фізичних вправ.

Уражені м’язи можуть бути твердими на дотик, а людина відчуває біль або спазми.

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Температура тіла може бути нормальною.

Теплова непритомність та колапс, пов’язаний із фізичними вправами

Теплова непритомність часто може бути спричинена високими температурами, вона виникає після тривалого сидіння чи стояння на сонці.

Колапс, пов’язаний із фізичними вправами – відчуття запаморочення відразу після тренувань.

Це може статися, коли людина різко припиняє біг, перегони тощо.

Теплове виснаження

При цій хворобі температура тіла підіймається до 40°C, людина може відчувати нудоту, блювоту, слабкість, головний біль, непритомність, пітливість, холод, липку на дотик шкіру.

Якщо цей стан не лікувати, перевтома може призвести до теплового удару.

У випадках теплового виснаження зніміть зайвий одяг або спортивний інвентар.

По можливості охолодіть тіло прохолодною водою та пийте багато рідини.

Наприклад, можна покласти прохолодні й мокрі рушники або пакети з льодом на шию, лоб та під пахвами, облитися водою зі шланга чи душу, посидіти у ванній з прохолодною водою.

Якщо вам не стане легше протягом приблизно 20 хвилин, зверніться по екстрену медичну допомогу.

Сонячний удар або тепловий удар

Надзвичайний стан, що загрожує життю і виникає, коли температура вашого тіла перевищує 40°C.

Ваша шкіра може бути сухою від нестачі поту або вологою.

У вас можуть з'явитися сплутаність свідомості, дратівливість, головний біль, проблеми з серцевим ритмом, запаморочення, непритомність, нудота, блювота, проблеми із зором і втома.

При ознаках теплового удару потрібна негайна допомога лікаря.

Проконсультуйся з лікарем, перш ніж повертатися до фізичних вправ, якщо у вас був тепловий удар.

Будьте готовими, що може знадобитися кілька тижнів до повного відновлення.

На які симптоми варто звернути увагу

Симптоми та ознаки захворювань, що можуть проявлятися під час фізичної активності у спеку:

судоми м’язів;

нудота чи блювота;

слабкість;

втома;

головний біль;

надмірне потовиділення;

запаморочення;

спантеличеність;

дратівливість;

низький кров'яний тиск;

підвищений пульс;

проблеми із зором.

При будь-якому з цих симптомів, потрібно швидко знизити температуру тіла та зволожитися.

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