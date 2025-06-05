У США жінка померла від амеби, що поїдає мозок, після промивання носа водою з-під крану

У Техасі 71-річна жінка померла від рідкісної смертельної інфекції, спричиненої "амебою, що поїдає мозок".

Жінка заразилася після того, як промила носові пазухи спеціальним пристроєм, заповненим некип'яченою водопровідною водою, повідомляє USA Today і Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

За кілька днів у неї з’явилися тривожні симптоми – лихоманка, сильний головний біль і дезорієнтація.

Медики діагностували первинний амебний менінгоенцефаліт (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM) – тяжке ураження головного мозку, яке викликає Naegleria fowleri. Незважаючи на лікування, у пацієнтки почалися судоми, і вона померла через вісім днів після появи перших симптомів.

Після смерті CDC підтвердив наявність амеби в спинномозковій рідині, яка оточує головний і спинний мозок, забезпечуючи їхній захист і живлення.

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Що таке Naegleria fowleri

Naegleria fowleri – це одноклітинна амеба, яка мешкає у прісних водоймах: озерах, річках і гарячих джерелах. Потрапляючи з водою в носову порожнину, вона може проникнути до мозку і викликати PAM – інфекцію з майже стовідсотковим рівнем смертності.

За даними CDC, у США щороку фіксують менше ніж 10 випадків цієї інфекції, але майже всі закінчуються летально.

Нагадаємо, у 2024 році 14-річний хлопець з Індії став одним із кількох людей у світі, які одужали після інфікування амебою. Підліток захворів після того, як покупався у місцевому ставку.