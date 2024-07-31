Один з небагатьох: підліток з Індії вижив після зараження "амебою, що їсть мозок"

Індійський підліток став одним із небагатьох людей у світі, які вижили після зараження рідкісною амебою, що їсть мозок.

14-річного Афнана Джасіма з міста Тіккоді назвали одним з 11 людей у світі та першим індійцем, який пережив смертельну хворобу, повідомляє The Indian Express.

Афнан заразився амебою у червні, поплававши у місцевому ставку в південному штаті Керала. За два дні після купання хлопцеві стало зле.

Амеба під назвою Неглерія Фоулера, ймовірно, потрапила в його організм із забрудненої води. Ця амеба спричиняє первинний амебний менінгоенцефаліт, що має 97% смертності, але Афанану Джасіму пощастило.

Батько хлопця натрапив на інформацію про амебу в соціальних мережах.

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"Я читав щось про те, що судоми можуть бути викликані цією інфекцією. Як тільки в Афнана почалися напади, я швидко відвіз його до місцевої лікарні", – розповів батько у коментарі BBC.

Дитину врятувало те, що хворобу діагностували лише за 24 години після появи перших симптомів. 14-річного Афнана Джасіма вже виписали з дитячої лікарні в Кожикоде.

Неглерія Фоулера. Що це за амеба?

Неглерія Фоулера, відома як "амеба, що їсть мозок" (Naegleria Fowleri), – це вид одноклітинних еукаріотичних організмів, який викликає гостре, блискавично швидке і смертельне ураження центральної нервової системи (ЦНС).

У навколишньому середовищі виявили понад 30 видів роду Naegleria, та лише N. fowleri виявилася заразною для людини.

За даними ВООЗ, зараження відбувається через ніс: амеба прикріплюється до нюхового нерва, а потім мігрує і живиться нервовою тканиною, внаслідок чого виникає запалення, некроз тканин і крововилив.

Інфікування зазвичай фіксують у дітей та молодих людей, які контактували з теплою прісною водою (у ставках, басейнах та штучних озерах) або підігрітою промисловою водою. Росту амеби сприяє літня спека.

Нагадаємо, про захворювання людей через амебу вперше повідомили у 1965 році. Хворобу чотирьох австралійських пацієнтів описали вчені Фаулер і Картер.

Відтоді у світі було зареєстровано близько 400 випадків первинного амебного менінгоенцефаліту.

В Індії зафіксували близько 30 випадків хвороби, 6 із яких – цього року. У липні Індія повідомляла про смерть іншого 14-річного хлопчика, а у травні – про смерть 5-річної та 13-річної дівчат із різних штатів.