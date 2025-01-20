У Трампа можуть обрати тимчасову міністерку охорони здоров’я, перш ніж її замінить українофоб Кеннеді
Команда Дональда Трампа, ймовірно, тимчасово призначить очільницю Управління з питань жіночого здоров’я Дороті Фінк на посаду міністерки охорони здоровʼя.
Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на три анонімні джерела.
Раніше Дональд Трамп обіцяв призначити на посаду міністра охорони здоровʼя антивакцинатора й українофоба Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, але поки він проходить процедуру затвердження в Сенаті, систему може очолити Дороті.
Слухання щодо затвердження Кеннеді досі не призначені. Журналісти стверджують, що Кеннеді нині зазнає тиску і від демократів, і від республіканців через свою позицію щодо вакцин, абортів та інших "гострих" для американців питань.
Крім інформації про можливе призначення міністерки, журналісти дізналися, що двоє колишніх пожежників можуть обійняти у сфері охорони здоров’я посади, повʼязані з надзвичайними ситуаціями, як-от нещодавні пожежі в Лос-Анджелесі.
На посаду заступника міністра охорони здоров'я з питань готовності та реагування планують призначити Х'юстона Парка – екскапітана пожежної охорони з округу Палм-Біч, де живе Трамп.
Заступником Парка може стати колишній пожежник з Лос-Анджелеса Джон Нокс, який втратив роботу через відмову вакцинуватися проти коронавірусу.
Інформацію про ці призначення журналісти отримали від кількох джерел, хоча самі Фінк, Нокс і Парк відмовилися від коментарів.
Що відомо про потенційну "тимчасову" міністерку та антивакцинатора, який може прийти їй на заміну?
Роберт Ф. Кеннеді-молодший
Дороті Фінк навчалась у Роберттаунському університеті, а лікарську практику отримала в Лікарні спеціальної хірургії та Нью-Йоркській пресвітеріанській лікарні Корнельського університету.
Як медик, Фінк спеціалізується на лікуванні метаболічних захворювань кісток, діабету та інших ендокринних хвороб у жінок.
На сайті Управління жіночого здоровʼя йдеться, що Дороті Фінк є сертифікованою фахівчинею з менопаузи та експерткою з естрогенів.
У часи першої адміністрації Трампа у 2018 році вона обіймала посаду заступниці помічника міністра з питань охорони жіночого здоров'я.
Її шеф Бретт Жируар, який тоді був помічником міністра, сказав журналістам, що Фінк "дуже кваліфікована з наукової та медичної точки зору". Водночас він заявив, що не знає про можливе призначення Фінк на якусь посаду в другій адміністрації Трампа.
71-річний Роберт Ф. Кеннеді-молодший – племінник 35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді (вбитого у 1963 році), юрист, блогер, екоактивіст, а також відомий конспіролог та антивакцинатор.
У 2024 році Роберт Ф. Кеннеді-молодший хотів балотуватися у президенти від Демократичної партії, але потім вирішив боротися за президентський пост як незалежний кандидат і зазнав невдачі.
В українському медіапросторі Кеннеді прославився своїми українофобними заявами, поширенням російської пропаганди, закликами до перемовин із Путіним та звинуваченням демократів у війні в Україні.
Наприклад, у 2023 році Роберт Ф. Кеннеді-молодший називав російсько-українську війну "громадянською", звинувачував Україну у "вбивствах російського населення Донбасу" та забороні російської мови, повторюючи російські пропагандистські наративи.
А у 2024 році в соцмережі Х Кеннеді писав:
"Ескалація в Україні виходить з-під контролю. Україна намагається вивести з ладу російські системи раннього попередження (йдеться про військову інфраструктуру РФ – ред.), підвищуючи ризик катастрофічної помилки.
Мій дядько встановив гарячі лінії в Білому домі, щоб він міг взяти телефон і поговорити безпосередньо з Хрущовим, щоб запобігти випадковим війнам. Байден робить навпаки. Чому не можна поговорити з Путіним? Він гірший за Брежнєва, Хрущова, Сталіна?"
Нагадаємо, детальніше про те, що очікує на систему охорони здоров’я у США при Трампі та як це вплине на Україну, можна прочитати тут.