Невтішні результати: у США зупинили випробування суперечливого препарату від хвороби Альцгеймера

Американська біотехнологічна компанія Cassava Sciences оголосила про припинення розширеного клінічного випробування експериментального препарату від хвороби Альцгеймера.

Там заявили, що під час випробування, у якому взяли участь понад 1900 пацієнтів, препарат симуфілам не уповільнив суттєво зниження когнітивних здібностей у людей з хворобою Альцгеймера легкого та середнього ступеня тяжкості, пише The New York Times.

"Результати невтішні для пацієнтів та їхніх сімей, які живуть із цією хворобою, а також для лікарів, які шукали нові варіанти лікування", – сказав у заяві виконавчий директор компанії Річард Дж. Баррі.

Такий висновок біотехнологів не став несподіванкою для багатьох дослідників деменції. Чимало з них і раніше висловлювали нерозуміння, чому випробування дозволили продовжити – більшість наукових досліджень, які описували препарат, були поставлені під сумнів і були вилучені з наукових журналів.

Дослідника-консультанта, який допомагав у проведенні деяких основних досліджень препарату, звинуватили в шахрайстві і фальсифікації даних для отримання грантів на дослідження.

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Компанія не визнавала і не спростовувала правопорушення, а натомість продовжила третю – переважно останню фазу клінічних випробувань. У Cassava Sciences продовжували стверджувати, що клінічні результати, які свідчать про те, що препарат може бути ефективним, все ж є.

Надії на дієвість препарату зникли після оприлюднення результатів третьої фази випробовування. Попри визнання неефективності симуфіламу, компанія все ж наполягає, що він безпечний.

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