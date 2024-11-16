10 порад, які допоможуть запобігти хворобі Альцгеймера

Хоча не існує 100% гарантованого способу запобігти хворобі Альцгеймера, дотримання певних правил може допомогти в профілактиці захворювання.

Понад 55 мільйонів людей у світі страждають на деменцію.

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції.

Цікаво, що те, як часто ви робите фізичні вправи, що їсте та скільки читаєте, може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера.

"УП. Життя" використала джерела The National Health Service, Cleveland Clinic, Mayo Clinic та Harvard Health Publishing, щоб розповісти про 10 порад, які здатні вже сьогодні допомогти у профілактиці хвороби Альцгеймера в старості.

Що таке хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера розвивається через накопичення в мозку специфічних білків (амілоїдних бляшок). Це призводить до того, що клітини мозку з часом відмирають, а сам мозок зменшується.

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Раннім симптомом хвороби Альцгеймера є забування нещодавніх подій або розмов. З часом хвороба Альцгеймера призводить до серйозної втрати пам'яті та впливає на здатність людини виконувати повсякденні завдання.

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Що можна робити для профілактики хвороби Альцгеймера

Хоча не існує 100% гарантованого способу запобігти хворобі Альцгеймера, дотримання певних правил може допомогти в профілактиці захворювання.

Тренуйте мозок.

Щоб залишатися сильним, м'язи потрібно тренувати. З мозком така ж справа. Інтелектуальна стимуляція – хороший спосіб зберегти мозок здоровим з роками.

Для профілактики хвороби Альцгеймера корисними будуть читання, подорожі, гра на музичних інструментах, прослуховування подкастів, нові хобі, вивчення іноземних мов, настільні ігри та все інше, що вимагає аналітичного мислення.

"Зміцнення мозку" завдяки навчанню в дитинстві та молодості може допомогти запобігти розвитку деменції та хвороби Альцгеймера з віком. IgorVetushko/Depositphotos

Навчайтеся все життя.

"Зміцнення мозку" завдяки навчанню в дитинстві та молодості може допомогти запобігти розвитку деменції та хвороби Альцгеймера з віком.

Тож для профілактики хвороби Альцгеймера важливо навчатися і в молодості, і в старшому віці.

Протягом життя формується так званий "когнітивний резерв", який робить мозок більш гнучким та менш сприйнятливим до розвитку симптомів деменції.

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Приділяйте час фізичним навантаженням.

У здоровому тілі – здоровий дух, тому заняття спортом є хорошим способом запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

Регулярна фізична активність, навіть ходьба, може бути корисною для мозку під час старіння.

Регулярна фізична активність, навіть ходьба, може бути корисною для мозку під час старіння. AndrewLozovyi/Depositphotos

Ведіть активне соціальне життя.

Ізоляція може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Постійне перебування в соціумі допомагає підтримувати роботу мозку.

Спілкування з друзями та знайомими може підвищити настрій, що допомагає обмежувати розвиток депресії та стресу – чинників хвороби Альцгеймера.

Для активного соціального життя можна спробувати займатися волонтерством, взяти участь в групових видах спорту чи відкрити для себе нове хобі, в якому залучено кілька людей (танці, настільні ігри тощо).

Спілкування з друзями та знайомими може підвищити настрій, що допомагає обмежувати розвиток депресії та стресу – чинників хвороби Альцгеймера. lacheev/Depositphotos

Слідкуйте за своїм харчуванням.

Складаючи щоденне меню на основі нежирних білків, цільного зерна, фруктів і овочів, можна обмежити процеси у мозку, які сприяють погіршенню когнітивних здібностей.

Середземноморська дієта часто рекомендується для підтримання здоров'я мозку. Також корисною вважається DASH-дієта.

Ці дієти допомагають запобігти й іншим проблемам зі здоров'ям, які можуть вплинути на ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Перевіряйте зір та слух.

Слухова та зорова системи підтримують активність вашого мозку, оскільки вони аналізують та оцінюють те, що відбувається навколо вас.

Якщо у людини є проблеми із зором чи слухом, потік інформації порушується. Мозок стає менш активним – це може вплинути на його здоров'я.

Труднощі із зором також можуть стати перешкодою для читання або спілкування з друзями, які є важливими для довгострокового функціонування мозку.

Значна втрата слуху, яка ускладнює підтримання розмови, може змусити людину почуватися самотньою, навіть якщо вона перебуває в натовпі.

Ось чому важливо перевіряти зір та слух з віком.

Якщо у людини є проблеми із зором чи слухом, потік інформації порушується. Мозок стає менш активним – це може вплинути на його здоров'я. Dmytro_Z/Depositphotos

Не паліть.

Існує багато проблем зі здоров'ям, пов'язаних з палінням, а хвороба Альцгеймера – одна з них.

Люди, які палять, на 40% більше схильні до розвитку хвороби Альцгеймера. Це пов'язано з тим, що куріння може змінювати кровоносні судини та обмежувати транспорт кисню та поживних речовин, необхідних мозку для роботи.

Якщо кинути палити, то з часом пов’язаний з цією звичкою підвищений ризик розвитку деменції або хвороби Альцгеймера, зникає.

Обмежте вживання алкоголю.

Алкоголь часто впливає на мозок одразу після його вживання та може викликати запаморочення та інші прояви при надмірному вживанні.

Якщо постійно вживати алкоголь в надмірних кількостях – в довгостроковій перспективі це може пошкодити мозок. По суті, це нейротоксин, який може знизити пам'ять та здатність до обробки думок.

Контроль рівня холестерину та тиску за допомогою дієти, фізичних вправ або медикаментів, які призначив лікар, мають важливе значення для здоров'я мозку. [email protected] /Depositphotos

Контролюйте рівень артеріального тиску та " поганого " холестерину.

Безліч крихітних кровоносних судин проходять через мозок.

Високий кров'яний тиск (гіпертонія) та підвищена кількість ліпопротеїнів низької щільності ("поганий" холестерин) сприяють накопиченню жирових відкладень у судинах та впливати на кровотік, необхідний для функціонування окремих ділянок мозку.

Такі стани сприяють хворобі Альцгеймера, а також інших захворювань, які можуть бути її факторами ризику.

Тому контроль рівня холестерину та тиску за допомогою дієти, фізичних вправ або медикаментів, які призначив лікар, мають важливе значення для здоров'я мозку.

Захищайте голову.

Травми голови (наприклад, струс мозку) в будь-якому віці підвищують ризик розвитку хвороби Альцгеймера в подальшому житті.

Ось чому важливо завжди носити захисні шоломи під час занять, де є ймовірність вдаритися головою.