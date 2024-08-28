У США шириться рідкісне смертоносне захворювання: вже є летальний випадок

У США шириться рідкісне смертельно небезпечне захворювання, яке передається через комарів

Кількома штатами США шириться східний енцефаломієліт коней – рідкісне смертельно небезпечне захворювання, яке передається через укуси комарів.

Вже відомо про смерть одного зараженого у Нью-Гемпширі, повідомляє The Washingtom Post.

Східний енцефаломієліт коней – гостре інфекційне захворювання, яке вражає головний і спинний мозок.

СЕК передається інфікованими комарами, особливо з груп Culiseta та Aedes. Вони мешкають у водно-болотних угіддях і найбільш активні в теплу пору року – з кінця весни до початку осені.

Від людини до людини східний енцефаломієліт коней не передається.

ВІДЕО ДНЯ

Найвищий ризик поширення хвороби виникає наприкінці літа та на початку осені. У цей час комарів найбільше, і вірус встигає циркулювати серед популяцій птахів, які є основними носіями вірусу.

Приблизно 30% людей зі східним енцефаломієлітом коней помирають. Більшість тих, хто вижив, мають постійні неврологічні проблеми, когнітивні або фізичні порушення.

Серед симптомів хвороби – лихоманка, головний біль, блювота, діарея, судоми, зміни поведінки та сонливість.

Вакцин для профілактики та специфічних ліків проти східного енцефаломієліту коней немає.

Східним енцефаломієлітом коней інфікуються нечасто. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, щороку у США реєструється в середньому 11 випадків зараження. Однак люди з ослабленою імунною системою особливо вразливі до хвороби.

Наразі СЕК шириться штатами Нью-Гемпшир, Массачусетс і Вермонт. У деяких громадах Массачусетсу з настанням сутінків почали закривати парки, обмежили активний відпочинок на свіжому повітрі та перенесли громадські заходи.

27 серпня стало відомо про першу смерть від східного енцефаломієліту коней. Людина, ім’я та вік якої не розголошують, мешкала у місті Гемпстед, штат Нью-Гемпшир.

"Ризик зберігатиметься до осені, поки не настануть сильні морози, які вб'ють комарів. Кожен повинен вжити заходів, щоб запобігти укусам комарів під час перебування просто неба", – заявив Бенджамін Чан, державний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я штату Нью-Гемпшир.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп. Її мутована версія вийшла за межі Африки – випадок зараження зареєстрували у Швеції.