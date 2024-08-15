Віспа мавп: симптоми, шляхи передачі і профілактика

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах віспи мавп в Африці глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

ВООЗ повідомила, що цього року в Африці було зареєстровано понад 14 тисяч випадків захворювання, серед них 524 були летальними.

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) зазначають, що з початку 2024 року до кінця липня було зареєстровано понад 14,5 тисячі випадків інфікування віспою мавп і понад 450 смертей від неї.

Це на 160% більше заражень і на 19% більше смертей порівняно з тим же періодом 2023 року.

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Поки що більше 96% усіх випадків і смертей припадає на одну країну – Конго. Однак хвороба вже поширилася в сусідніх країнах, як-от Бурунді, Кенії, Руанді та Уганді.

Вчені стурбовані поширенням нової версії хвороби, яка легше передається серед людей. Експерти кажуть, що новий штам може поширюватися легше, спричиняючи більш серйозні захворювання та більше смертей серед дітей і дорослих.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 12 серпня нагадав, що на території України раніше вже було діагностовано декілька випадків віспи мавп.

"Але, завдяки підтримці Європейського союзу, ми мали надсучасну вакцину проти мавпячої віспи, яка була спрямована для вакцинації груп ризику: чоловіки, які мають секс із чоловіками, медичні працівники.

Станом на сьогодні після реєстрації точкових випадків в Києві та деяких інших містах ми більше не спостерігали зростання захворюваності. Тому, скоріше за все, ризик для України оцінений як дуже низький", – зазначив Кузін.

Що таке мавпяча віспа?

Вчені вперше виявили мавпячу віспу в 1958 році – під час спалахів "віспоподібного" захворювання у мавп. До недавнього часу більшість випадків зараження людей спостерігали у жителів Центральної та Західної Африки, які мали тісний контакт із зараженими тваринами, пише Associated Press.

У 2022 році вперше було підтверджено, що вірус поширюється статевим шляхом. Тоді він спричинив спалахи у понад 70 країнах світу, де раніше не був поширеним.

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Які є ознаки та симптоми хвороби?

Як повідомляло МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:

гарячка;

сильний головний біль;

набряки;

збільшення лімфатичних вузлів;

біль у спині, м'язах;

сильна слабкість.

Ці симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.

"У 95%, випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла", – кажуть у МОЗ. Найчастіше йдеться про долоні рук і підошви.

Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.

Висипання можуть сильно свербіти або боліти, вони змінюються та проходять різні стадії, перш ніж утворюються кірочки, які згодом відпадають. Вони можуть спричиняти утворення рубців.

"До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів", – попереджають у відомстві.

Зазвичай інфекція проходить самостійно і триває від 14 до 21 дня.

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Які є шляхи передачі мавпячої віспи?

Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з:

кров'ю;

біологічними рідинами;

ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин;

під час вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було термічно оброблене належним чином;

під час розмови чи дихання поблизу інфікованої людини.

Хвороба також може передаватися через дотик до предметів, заражених вірусом, як-от постільна білизна, одяг і рушники.

Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом.

Під час глобального спалаху у 2022 році вірус поширювався переважно статевим шляхом, пише BBC Україна.

ВООЗ рекомендує під час статевих стосунків протягом 12 тижнів після одужання використовувати презервативи як запобіжний захід.

Скільки триває інкубаційний період?

Зазвичай, кажуть у МОЗ, період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Профілактика мавпячої віспи

У МОЗ назвали базові способи, як запобігти поширенню цієї інфекції:

уникнення тісного контакту з інфікованими;

ретельне миття рук;

заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.

"Поінформований – значить озброєний. Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу, шляхи її передачі та про фактори ризику", – додали у відомстві.

Спалахи віспи можна контролювати шляхом запобігання інфекціям – найкращий спосіб зробити це за допомогою вакцин.

Вакцини зазвичай можуть отримати лише люди, які перебувають у групі ризику або ті, хто був у тісному контакті з інфікованою людиною.

Як діагностувати мавпячу віспу?

Діагностувати цю недугу можна за допомогою спеціального ПЛР-тестування. Для цього у потенційного хворого досліджують вміст або покриви висипань.