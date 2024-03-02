У США схвалили новий препарат для лікування поширеного виду раку легенів

Американський регулятор схвалив розробку компанії Johnson & Johnson's для лікування одного з видів раку легенів разом з іншими хіміотерапевтичними препаратами.

Управління FDA схвалило комбіновану терапію препаратом Rybrevant для пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів і мутацією в білку EGFR, що викликає швидкий ріст пухлини, повідомляє Reuters.

Дослідження показали, що цей препарат у поєднанні з хіміотерапією знижує ризик прогресування захворювання або смерті на 61% порівняно з лікуванням лише "хімією".

У 2021 році FDA схвалило лікування цим медикаментом за прискореною схемою. Нині ефективність Rybrevant підтвердили дослідження третьої стадії.

FDA також схвалило препарат для лікування локально поширеного або метастатичного недрібноклітинного раку для пацієнтів, у яких хвороба прогресувала на фоні або після хіміотерапії.

"Ми переосмислюємо лікування пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів, просуваємо інноваційні схеми, які можна застосовувати на ранніх стадіях, щоб продовжити людям життя", – сказав фахівець фармкомпанії Johnson&Johnson Кіран Патель.

Недрібноклітинний рак легенів – це найпоширеніший тип епітеліального раку легенів, який має високу летальність.

Найпоширенішими типами НДКРЛ є плоскоклітинний рак, крупноклітинний рак і аденокарцинома.

Хоч цей рак пов'язаний з тютюнопалінням, аденокарциноми можуть бути і в пацієнтів, які ніколи не курили.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, чому рак легенів може бути стійким до поширеного методу лікування.