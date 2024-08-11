У США зареєстрували перший назальний засіб від анафілаксії: він може замінити ін’єкції

Одноразовий засіб призначений для використання дорослими та дітьми, вага яких перевищує 30 кг

У США схвалили використання назального спрею на основі адреналіну як екстреного засобу для лікування небезпечних для життя алергічних реакцій.

Досі люди з алергією у випадках раптової гострої реакції на алергени – анафілаксії – мали використовувати ін’єкції адреналіну.

Однак страх перед голками багато хворих не могли отримати допомогу вчасно, повідомляє MedicalXpress.

Управління з продовольства та медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA) дозволило використовувати альтернативу уколам – назальний спрей під назвою Neffy виробництва американської фармакологічної компанії ARS Pharmaceuticals.

Ефективність лікувального засобу підтвердили чотири дослідження, під час яких у 175 здорових дорослих учасників вимірювали рівень адреналіну в крові після використання спрею або ін’єкцій адреналіну.

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Як зазначають в управлінні, анафілаксія – важка, небезпечна для життя алергічна реакція, яка зазвичай охоплює кілька частин тіла і потребує невідкладної медичної допомоги.

"Анафілаксія загрожує життю, і деякі люди, особливо діти, можуть відкладати або уникати лікування через страх перед ін’єкціями.

Наявність назального спрею з адреналіном може зменшити перешкоди", – сказала доктокар Келлі Стоун, заступниця директора відділу пульмонології, алергології та реанімації в Центрі оцінки ліків FDA.

Результати показали, що новий засіб виконує своє завдання так само добре, як й уколи. Випробування препарату на дітях вагою понад 30 кілограмів підтвердили ефективність засобу.

В усіх випадках використання Neffy призвело до необхідного підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, які є вирішальними для лікування анафілаксії.

Як зазначають у FDA, назальний спрей показаний для використання при анафілаксії дорослими та дітьми, чия вага перевищує 30 кілограмів. Одноразовий засіб використовують шляхом введення шпику в одну з ніздрів.

Хворим може знадобитися друга доза, яку, як зазначають у відомстві, варто вводити в ту ж ніздрю, якщо симптоми не покращилися.

"Neffy має застереження про те, що певні захворювання носа, такі як поліпи або операції на носі, можуть вплинути на всмоктування, і пацієнти в таких випадках повинні проконсультуватися з медичним працівником щодо використання ін’єкційного адреналіну.

Neffy також протипоказаний до використання людьми з певними супутніми захворюваннями та алергічними реакціями, пов’язаними з сульфітом", – додають в Управлінні з продовольства та медикаментів США,

Випробування показали, що найпоширенішими побічними ефектами використання назального спрею були:

подразнення горла;

поколювання в носі;

нежить;

чхання;

головний біль;

знервованість;

відчуття втоми та інше.

Нагадаємо, на початку серпня Управління з продовольства та медикамендів США відхилило пропозицію використання "екстазі" для лікування посттравматичного розладу. Фахівці вважають, що потрібні додаткові дослідження.