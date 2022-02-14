Як відрізнити COVID-19 від сезонної алергії – пояснює МОЗ

COVID-19, як і сезонна алергія, викликає кашель, нежить та утому.
Утім, є певні відмінності, які допоможуть відрізнити алергію від коронавірусної хвороби, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Підвищена температура більше вказує на коронавірусну хворобу, ніж на алергію.
Якщо людина окрім температури, відчуває біль в тілі, втрату або спотворення запахів та смаків, такі симптоми можуть свідчити про наявність COVID-19.
Також при алергії та при COVID-19 можуть бути такі симптоми:
- головний біль;
- біль у горлі:
- чхання;
- задишка.
|Підвищена температура більше вказує на коронавірусну хворобу
Свербіж очей та сльозотеча є ознаками алергії.
У МОЗ нагадали, що за наявності симптомів вірусного захворювання краще пройти тест на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, раніше ми писали, як відрізнити COVID-19 від сезонного грипу та туберкульозу.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!Реклама:
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