Як відрізнити COVID-19 від сезонної алергії – пояснює МОЗ

Яна Осадча журналіст
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14 лютого 2022

COVID-19, як і сезонна алергія, викликає кашель, нежить та утому.

Утім, є певні відмінності, які допоможуть відрізнити алергію від коронавірусної хвороби, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Підвищена температура більше вказує на коронавірусну хворобу, ніж на алергію.

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Якщо людина окрім температури, відчуває біль в тілі, втрату або спотворення запахів та смаків, такі симптоми можуть свідчити про наявність COVID-19.

Також при алергії та при COVID-19 можуть бути такі симптоми:

  • головний біль;
  • біль у горлі:
  • чхання;
  • задишка.
 Підвищена температура більше вказує на коронавірусну хворобу

Свербіж очей та сльозотеча є ознаками алергії.

У МОЗ нагадали, що за наявності симптомів вірусного захворювання краще пройти тест на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, як відрізнити COVID-19  від сезонного грипу та туберкульозу.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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