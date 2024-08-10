FDA відхилило використання "екстазі" для лікування ПТСР: закликає провести додаткові дослідження

FDA не схвалило "екстазі" як препарат для лікування ПТСР

Управління з продовольства та медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA) не схвалило використання метилендіоксиметамфетаміну (MDMA) – більш відомого як "екстазі" – для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Натомість експерти просять провести ще одне велике дослідження, яке може тривати кілька років, повідомляє Washington Post.

Наразі Метилендіоксиметамфетамін або скорочено MDMA заборонений для використання у медичних цілях у низці країн, зокрема і в Україні.

Компанія Lykos Therapeutics, яка проводила клінічні випробування препарату, заявила про намір оскаржити таке рішення. Вони вважають, що є достатньо фактів, аби вважати його дієвим.

У FDA зазначили, що є "значні обмеження в даних", які не дозволили зробити висновок про те, що препарат є безпечним та ефективним.

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"Управління визнає, що існує велика потреба в додаткових варіантах лікування психічних розладів, як-от ПТСР. Ми будемо продовжувати заохочувати проведення досліджень та розробку ліків, які сприятимуть нововведенням у психоделічному лікуванні та інших видах терапії", – пояснили у FDA.

Наразі ПТСР лікують за допомогою психотерапії та інших медикаментів, але вони дієві не для кожного. Востаннє FDA схвалило нові методи лікування цього розладу понад 20 років тому.

Нагадаємо, раніше експертна комісія FDA проголосувала проти використання MDMA для лікування ПТСР. Вони висловили занепокоєння щодо достовірності результатів клінічних випробувань. Вона не впевнена у тому, що ліки є безпечними для вживання.

Зокрема експерти стурбовані тим, що учасники не розрізняли, впливає на них плацебо чи психоделічні ефекти "екстазі". Це, на думку комісії, заважає об'єктивно оцінити дію препарату.

Фахівці також зауважили, що немає достатньо інформації щодо можливого звикання та зловживання препаратом, а також про побічні ефекти, які потенційно можуть виникнути.

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