Запобігти пандемії: у США та Європі шукають вакцину від пташиного грипу для фермерів і ветеринарів

США та Європа розглядають можливість вакцинації від пташиного грипу працівників птахофабрик, молочних ферм, ветеринарів і лаборантів задля зменшення ризику нової пандемії.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що контакт людей із вірусом на птахофабриках і молочних фермах може збільшити ризик його мутації, а отже – підвищить здатність легко поширюватися серед людей.

В уряді США розглядають можливість вакцинації фермерів і тих, хто контактує з вірусом. Минулого тижня у країні оголосили про підготовку 4,8 мільйона доз вакцини від поточного штаму вірусу H5N1. США також ведуть переговори з виробниками мРНК-вакцин Pfizer (PFE.N) та Moderna (MRNA.O) про потенційні вакцини проти пандемії.

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Європейські органи охорони здоров’я також ведуть переговори про придбання вакцини CSL Seqirus, щоб запобігти пандемії.

Канадські чиновники зустрілися з представниками фармацевтичної корпорації GSK, щоб обговорити можливість виробництва вакцини після закінчення спалаху грипу.

Зазначається, що ці заходи стали відповіддю на швидке поширення нового штаму пташиного грипу, який з’явився наприкінці 2020 року та спричинив велику кількість смертей серед диких і домашніх птахів.

Тепер вірус почав заражати й ссавців. У березні 2024 року в США повідомили про перший випадок зараження великої рогатої худоби. Згодом вірус поширився на дев'ять штатів. Управління з продовольства і медикаментів США повідомляє, що 20% молока в країні можуть містити H5N1.

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Нагадаємо, кілька днів тому у США м’ясо хворої молочної корови показало позитивний результат на вірус пташиного грипу. Воно не потрапило на прилавки магазинів.