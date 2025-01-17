У США заборонили червоний барвник Е127: чи використовують його в Україні?

У США заборонили червоний барвник еритрозин (Е127), який понад століття використовували у солодощах, газованих напоях і медикаментах.

Причиною заборони став звʼязок еритрозину з появою онкологічних захворювань у щурів, повідомляє Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

"FDA не може дозволяти використання добавок, якщо доведено, що вони провокують рак у тварин або людей", – йдеться у заяві регулятора.

Водночас FDA заперечує, що харчовий барвник може провокувати рак у споживачів, адже механізми появи онкології у людей і тварин відрізняються.

Крім того, люди вживають значно меншу кількість барвника, ніж та, що спричинила онкопухлини у лабораторних щурів в межах дослідження.

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"Твердження про те, що вживання FD&C Red №3 в їжі та в лікарських засобах наражає людей на ризик, не підтверджується наявною науковою інформацією", – йдеться у висновку FDA.

В Україні еритрозин (Е127) не включений до переліку дозволених харчових добавок: продукція з цим барвником або його сумішами заборонена для продажу. Проте солодощі з цим барвником досі можна знайти у країнах ЄС.

Що таке еритрозин і чим він загрожує?

Еритрозин (Red No. 3 або Е127) – синтетичний харчовий барвник, який був дозволений у США з 1907 року.

Еритрозин надає продуктам яскраво-вишневого забарвлення і використовується у виробництві цукерок, печива, кексів, кремів та заморожених десертів.

За даними Business Insider, цей барвник міститься у 25% топінгів для тортів, 16% жувальних гумок, 13% цукерок та 11% печива у США.

Ще у 1990-х Штати заборонили використовувати цей барвник у косметиці (зокрема у помадах і засобах, які наносяться на шкіру), але заборона не торкнулася харчових продуктів.

У 2022 році кілька громадських організацій звернулися до FDA з проханням відкликати дозвіл на використання червоного барвника, оскільки дослідники виявили звʼязок між цією речовиною та розвитком раку щитоподібної залози у самців щурів. Зрештою, регулятор врахував сучасні наукові дані та заборонив еритрозин.

Харчові компанії США мають замінити барвник у своїй продукції до 2027 року, а виробники ліків – до 2028 року.

Також до Штатів не можна буде імпортувати продукти з Е127 у складі.