Популярний складник солодощів може сприяти росту онкопухлин – дослідження

Науковці виявили, що харчова фруктоза може сприяти росту ракових пухлин, зокрема меланоми, раку молочної залози та раку шийки матки, навіть не спричиняючи збільшення ваги або резистентності до інсуліну.

Відповідні результати показало дослідження на тваринах, яке вчені Вашингтонського університету опублікували у журналі Nature, пише Medical News Today.

Вчені зауважують, що особливої шкоди організму завдає фруктоза, яка міститься в солодких напоях і кукурудзяному сиропі, що додають до багатьох промислових солодощів та ультраоброблених продуктів.

"Фруктоза природним чином міститься в деяких фруктах і овочах, тому люди завжди її споживали. Та за останні 4-5 десятиліть ми почали використовувати його як штучний підсолоджувач в ультраоброблених продуктах.

Як наслідок, люди споживають набагато більше фруктози, ніж будь-коли раніше. Важливо зрозуміти, який вплив це має на здоров'я людини", – сказав Гарі Патті, професор хімії, генетики та медицини у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі.

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Науковцям уже добре відомо, що надмірна кількість глюкози повʼязана з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, діабету II типу, жирової дистрофії печінки, захворювань нирок та раку.

Команда вчених вирішила зʼясувати, як споживання великої кількості фруктози впливає на виникнення онкозахворювань у тварин. Для цього вчені розробили для тварин раціон з великою кількістю фруктози.

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"Вже понад сто років добре відомо, що ракові клітини залежні від глюкози. Ми постійно користуємося цим у клініці. Пацієнтам дають радіоактивну форму глюкози, яка виявляється на ПЕТ-сканінгу. Оскільки ракові клітини поглинають більше глюкози, ніж більшість інших здорових клітин, вони світяться на знімках.

Глюкоза і фруктоза складаються з однакових атомів. Єдина різниця полягає в тому, як вони розташовані. Враховуючи жадібність, з якою ракові клітини поглинають глюкозу, можна уявити, що вони можуть використовувати фруктозу в такий самий спосіб", – каже Гарі Патті.

Провівши досліди, Патті та його команда виявили, що печінка перетворює фруктозу на лізофосфатидилхоліни (ЛФГ) – тип ліпідів, що пов'язані із запаленням.

Коли ракові клітини діляться, їм потрібно багато ліпідів, тому велика кількість ЛФГ у крові сприяє реплікації ракових клітин, допомагаючи пухлинам рости.

"Коли ви їсте надмірну кількість їжі, ваш організм перетворює її на жир. Це спосіб накопичення енергії. Високий рівень харчової фруктози викликає подібний процес. Фруктоза перетворюється на ліпіди, які потім можуть живити пухлину", – каже Патті.

Науковці зауважили, що модифікація раціону може вплинути на процес росту пухлини, але потрібно враховувати багато змінних, як-от тип пухлини, її онкогени та лікування пацієнта.

"Наше розуміння цих питань перебуває лише на дуже ранніх стадіях, але з'являється все більше досліджень, які починають висвітлювати важливі деталі. Сподіваюсь, наше дослідження буде частиною цього рівняння", – додає керівник дослідження.

Нагадаємо, раніше вчені дійшли висновку, що фруктоза може бути одним із чинників ожиріння.