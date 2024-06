"Друга пара очей" для хірургів: вчені розробили барвник, що прилипає до ракових клітин і підсвічує їх

Вчені розробили барвник, що прилипає до ракових клітин і підсвічує їх під час видалення пухлини. Цей винахід може знизити ризик повернення раку.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, повідомляє The Guardian.

Вчені з Оксфордського університету у співпраці з каліфорнійською біотехнологічною компанією ImaginAb Inc створили флуоресцентний барвник. Він підсвічує крихітні ракові тканини, які неможливо побачити неозброєним оком.

"Ми даємо хірургу другу пару очей, щоб він побачив, де розташовані ракові клітини.

За допомогою цієї методики можливо видалити весь рак, зокрема клітини, які поширилися з пухлини і можуть дати їй шанс повернутися пізніше", – сказав професор хірургії Оксфордського університету Фредді Хамді.

Операція з видалення пухлини Professor Alastair Lamb/University of Oxford/PA

Під час дослідження 23 чоловікам, хворим на рак простати, перед операцією з видалення залози вводили барвник. Він виділяв ракові клітини й місця, куди вони поширилися.

Завдяки цьому методи хірурги можуть видаляти всі ракові клітини, зберігаючи здорові тканини та зменшуючи ризик побічних ефектів після операції.

"Це також дозволяє нам зберегти якомога більше здорових структур навколо простати, щоб зменшити непотрібні побічні ефекти, що змінюють життя – нетримання сечі та еректильну дисфункції", – додав Хамді.

Науковці сподіваються, що їхній метод можна адаптувати й до інших видів онкології. Зокрема, для цього необхідно буде змінити білок, за допомогою якого барвник прикріплюється до ракових клітин.

Нагадаємо, вчені створили аналіз крові, який передбачає ризик повернення раку молочної залози.