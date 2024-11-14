"Глобальна епідемія": у світі понад 800 млн людей хворіють на діабет

За понад 30 років кількість хворих на діабет у світі подвоїлася. Наразі вона перевищує 800 мільйонів.

Про це йдеться у дослідженні вчених з міжнародної організації NCD-RisC та Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому в науковому журналі Lancet, пише The Guardian.

Науковці використали дані понад 140 мільйонів людей віком від 18 років, отримані в результаті більш ніж тисячі досліджень у різних країнах. Це перше глобальне дослідження діабету.

Виявилося, що у період з 1990 по 2022 роки рівень захворюваності на діабет серед дорослих подвоївся з 7% до 14%, Всього кількість хворих сягнула 828 мільйонів, що на 630 мільйонів більше, ніж у 1990-му.

Більш ніж половина випадків діабету припадає на чотири країни:

РЕКЛАМА:

Індію – 212 мільйонів;

Китай – 148 мільйонів;

США – 42 мільйони;

Пакистан – 36 мільйонів.

За ними розташовані Індонезія та Бразилія – 25 і 22 мільйони випадків відповідно.

У деяких країнах Тихоокеанських островів, Карибського басейну, Близького Сходу та Північної Африки на діабет хворіють понад 25% жіночого та чоловічого населення.

На противагу цьому, рівень захворюваності у Франції, Данії, Іспанії, Швейцарії та Швеції становить лише 2-4% серед жінок. У Данії, Франції, Уганді, Кенії, Малаві, Іспанії та Руанді на діабет хворіють 3-5% чоловіків.

У США та Великій Британії найбільше хворих на діабет серед західних країн з високим рівнем доходу – 12,5% і 8,8%.

У 2022 році 445 мільйонів людей з діабетом у віці 30 років і старше не отримували лікування – це 59% від усіх хворих.

"Ми спостерігаємо тривожне зростання захворюваності на діабет протягом останніх трьох десятиліть, що відображає зростання ожиріння, яке ускладнюється впливом маркетингу нездорової їжі, недостатньою фізичною активністю та економічними труднощами.

Щоб взяти глобальну епідемію діабету під контроль, країни повинні терміново вжити заходів. Це починається з впровадження політики, яка підтримує здорове харчування та фізичну активність, і, що найважливіше, систем охорони здоров'я, які забезпечують профілактику, раннє виявлення та лікування", – наголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що у дітей, чиї матері під час вагітності вживали багато цукру, є підвищений ризик діабету II типу й інших захворювань. Також це стосується людей, які мали необмежений доступ до цукру в дитинстві.