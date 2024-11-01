Любили ласувати солодким у дитинстві? Вчені дослідили раціони з 1950-х і мають для вас погані новини

Науковці заявили, що у дітей, чиї матері під час вагітності вживали багато цукру, є підвищений ризик діабету II типу й інших захворювань.

Також цей ризик вищий у людей, які мали необмежений доступ до цукру в дитинстві, йдеться у дослідженні в журналі Science.

Водночас обмежене споживання цукру протягом першої тисячі днів після зачаття майже на третину знижує ризик діабету, ожиріння і гіпертензії.

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Каліфорнійського університету в Берклі та Університету Південної Каліфорнії дійшли таких висновків, дослідивши вплив нормування цукру у 1950-х роках у Великій Британії на здоров’я людей.

Співавторка дослідження Тадея Грекнер вперше замислилася про це, коли натрапила на матеріал про скасування продовольчих пайків у Британії та побачила фотографії дітей, які заполонили пекарні, коли обмеження закінчилися.

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Під час і після Другої світової війни, з січня 1940 року по вересень 1953 року, у Великій Британії запровадили нормування більшості продуктів через економічні труднощі.

Майже все, крім риби та свіжої городини, можна було легально придбати лише в строго обмежених кількостях і за талонами. Дорослі отримували близько 40 грамів цукру на день, а діти від двох років – не більше 15 грамів.

Обмеження на цукор були зняті лише в 1953 році, і відтоді споживання цукру різко зросло, пише Nature.

Дослідницька група вирішила зʼясувати, як доступність або навпаки відсутність великої кількості цукру у раціоні дітей вплинула на їхнє здоровʼя зараз.

Вчені скористалися даними з британського Біобанку і виявили, що люди, зачаті під час продовольчих обмежень, мали на 35% нижчий ризик діабету, на 30% нижчий ризик ожиріння та на 20% нижчий ризик гіпертензії, ніж люди, зачаті після скасування обмежень.

Але особливу роль у здоров'ї людей відіграло харчування їхніх матерів після зачаття. Навіть у британців, які народилися після скасування продпайків, був на 15% нижчий ризик розвитку діабету II типу протягом життя, якщо матері під час вагітності обмежували цукор.

Науковці вважають, що результати цього дослідження мають стати поштовхом для більшого інформування вагітних про важливість правильного харчування.

Результати дослідження не означають, що вагітним жінкам і батькам маленьких дітей потрібно повністю виключити доданий цукор зі свого раціону або раціону дитини, пояснює Тадея Грекнер.

Але у США вагітні жінки та годуючі мами зазвичай споживають утричі більше цукру, ніж рекомендовано, тому важливо обмежувати кількість цього вуглеводу в раціоні.

Нагадаємо, також вчені з'ясували, що пережитий голод в утробі матері може подвоїти ризик розвитку діабету в подальшому житті.