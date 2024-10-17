"Міг і не здогадуватися": під час розтину 78-британця виявилося, що він мав три статеві члени

У Великій Британії під час планового посмертного розтину медики виявили, що 78-річний чоловік мав три статеві члени – це перший подібний задокументований випадок серед дорослих.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Medical Case Reports, повідомляє Popular Science.

Під час розтину померлого науковці виявили, що чоловік мав трифалію – стан, за якого в організмі формується відразу три статеві члени. Подальший аналіз встановив, що кожен орган мав відмінну анатомію.

Усередині первинного статевого члена був ще один орган, який також мав еректильні тканини та головку.

Однак уретра проходила як через первинні генеталії, так і через утворений всередині нього статевий член.

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Третє утворення не мало ні еректильних тканин, ні зв’язку з уретрою.

Науковці виявили, що спочатку уретра сформувалася всередині вторинного статевого члена, але на змогли розвинутися там. Тому вона "змінила маршрут" і проросла в первинних геніталіях.

Автори дослідження припускають, що через ці особливості померлий 78-річний чоловік за життя "міг навіть не здогадуватися" про те, що має три статеві члени.

Однак ця особливість могла стати причиною низки проблем зі здоров’ям, зокрема інфекції сечовивідних шляхів або еректильної дисфункції.

Медична документація демонструє, що за життя британцю робили операцію на паховій грижі, під час якої часто в уретру вводять катетер. Анатомічні особливості могли ускладнити цей процес, але інформації про це немає в документах.

Тому вчені вважають, що трифалію могли так і не виявити за життя чоловіка. Цьому також сприяла "явна відсутність симптомів і доброякісна природа" стану.

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Надлишкове утворення статевого члена або множинні чоловічі геніталії трапляються приблизно раз на 5-6 мільйонів живонароджених дітей.

Зазвичай у чоловіків із множинними геніталіями кілька статевих органів розвиваються в одному з них. Через це фізичну особливість фіксують доволі рідко.

Дослідження засвідчує, що серед усіх медичних документів, датованих 1606 роком, лише в 168-ми згадують про надлишкове утворення статевого члена.

При цьому переважна більшість чоловіків мали повну дифалію, тобто два статеві члени, а ще 50 – псевдодифалію.

Натомість перший задокументований випадок трифалії – розвитку трьох чоловічих геніталій – стався у 2020 році. Тоді особливості розвитку органу виявили в дитини.

Вважається, що причиною розвитку цього стану є генетичні мутації, що впливають на рецептори андрогенів під час розвитку.

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