У школах Львівщини запровадили карантин через ріст захворюваності на грип і ГРЗ

У всіх школах на Львівщині запровадили каратин через перевищення епідпорогу із захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання.

Діти навчатимуться у дистанційному форматі до 28 лютого, повідомив голова обласної держадміністрації Максим Козицький.

Відповідне рішення 17 лютого ухвалила обласна комісія з питань надзвичайних ситуації.

"Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання з 18 лютого на 11 днів.

За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий", – пише Козицький.

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Також на Львівщині запровадили "масковий режим" у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, з 2 по 9 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіла понад 171 тисяча людей, серед яких понад 104 тисячі дітей.

Це на 13% більше ніж тижнем раніше, однак така кількість хворих притаманна для середини епідсезону та здебільшого не перевищує епідпорогу, кажуть у МОЗ.

Лише 3% тих, хто захворів, потребували госпіталізації: 1 775 дорослих і 2 912 – дітей.

Перевищення епідпорогу фіксували у п’яти областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій. Раніше МОЗ анонсувало, що у цих областях можуть вводити локальний карантин.

Віруси грипу циркулюють у 22 областях. Від січня 2025 року зареєстровано 15 смертей внаслідок ускладнень захворювання. За даними МОЗ, всі померлі не мали профілактичних щеплень.

Загалом з початку епідсезону з 30 вересня по 9 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні перехворіло 2 262 760 людей.

Це на 22,8% менше аналогічного періоду тогорічного епідсезону.

За цей час діагностовано понад 17 тисяч випадків захворювання на COVID-19, з яких 78 випадків – летальні.