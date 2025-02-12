МОЗ: У низці областей України можуть ввести локальний карантин через зростання захворюваності на ГРВІ

Від 3 по 9 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 171 тисяча українців, серед них майже 105 тисяч дітей.

При цьому частка хворих зросла на 13,4%, порівняно з попереднім періодом спостереження. Через перевищення епідпорогу в п’яти областях можуть запровадити локальні карантини.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України та в Центрі громадського здоров'я.

Значне зростання захворюваності викликало перевищення епідпорогу в п'яти областях країни:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Рівненській;

Хмельницькій;

Чернівецькій.

У МОЗ зауважили, що через це в регіонах чи окремих населених пунктах можуть застосувати посилені протиепідемічні заходи – локальний карантин. Рішення про протидію поширенню хвороб мають увалювати обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Якщо локальні карантини впровадять, то у визначених населених пунктах школярів можуть відправити на дистанційне навчання, а для відвідування громадських закладів встановити обмеження за кількістю людей.

У відомстві пояснили, що сплеск захворюваності на ГРВІ спричинений циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни.

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Однак зафіксована кількість хворих "притаманна для середини епідсезону". Досі частка українців з діагностованим ГРВІ, грипом чи COVID-19 не перевищує епідпорогу для України.

"Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією", – додали в МОЗ.

Загалом від початку епідсезону 30 вересня на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні перехворіло 2 262 760 людей, що на 22,8% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

При цьому COVID-19 діагностували в понад 17 тисяч людей, для 78 з них хвороба стала летальною.

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"Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу – це вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки.

Натомість щеплення проти цих хвороб, або з будь-яким іншими рекомендованим, можна робити в один день", – зауважили у відомстві.

Нагадаємо, в період з 20 по 26 січня незначне перевищення епідемічного порогу фіксували лише в Тернопільській та Чернівецькій областях.