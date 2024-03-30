4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою

У Японії четверо людей померли через харчову добавку для зниження холестерину

У Японії смерті чотирьох людей пов'язують зі вживанням харчової добавки для зниження холестерину, яка містить червоний дріжджовий рис. Також відомо про понад 100 госпіталізованих.

У постраждалих виникли проблеми із нирками, повідомляє The Telegraph.

Червоний дріжджовий рис, або "Бені Коджі" – безрецептурна добавка, яку приймають для зниження рівня холестерину. Вона є інгредієнтом десятків інших продуктів, зокрема саке, заправок для салатів і пасти місо.

Після того, як споживачі масово почали скаржитися на проблеми з нирками, компанія-виробник Kobayashi Pharmaceutical відкликала три свої харчові добавки, серед яких "Beni Koji Choleste Help".

Перші скарги щодо впливу свого продукту на здоров’я компанія отримала ще в січні, проте уряду цю інформацію не надала.

Kobayashi Pharmaceutical провела аналіз добавки й виявила, що вона могла містити "інгредієнти, які не мали наміру додавати". Однак хімічної сполуки цитринін, яка виробляється червоним дріжджовим рисом, є токсичною і може пошкодити нирки, компанія не знайшла.

Наразі Kobayashi Pharmaceutical спільно із Міністерством охорони здоров'я Японії проводять розслідування.

Нагадаємо, в Індонезії суд довів зв'язок між смертями 200 дітей і сиропами від кашлю.