Може скоротити тривалість життя вдвічі: науковці вказали на наслідки раннього ожиріння в дітей

Розвиток ожиріння в ранньому віці має особливо сильний вплив на стан здоров’я і довголіття. Тривала надмірна вага у дитячому віці може збільшити ризики захворювання на діабет 2 типу і скоротити прогнозовану тривалість життя.

Як інформує MedicalXpress, глобальне моделювання, результати якого представили на Європейському конгресі з ожиріння у Венеції, провела німецька консалтингова компанія. Дослідженням займалася міжнародна група науковців та лікарів з Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Франції, Іспанії, США та Німеччини.

Автори створили модель раннього початку ожиріння, яка дозволила їм оцінити вплив цього стану на ризик розвитку серцево-судинних захворювань і пов’язаних із ним станів, як-от діабет 2 типу, а також на тривалість життя.

Використані для моделювання дані були отримані з 50 клінічних досліджень ожиріння та пов'язаних із цим станом супутніх захворювань. До аналізу залучили понад 10 мільйонів учасників з різних куточків світу.

Науковці включили до моделі чотири змінні щодо ожиріння:

вік початку;

тривалість;

показник незворотних наслідків;

тяжкість.

Для останнього критерію використовували Z-покази індексу маси тіла. На відміну від відомого ІМТ, який оцінює співвідношення ваги до зросту людини, цей показник демонструє рівень відхилення маси тіла дитини від нормального ІМТ для їхнього віку та статі. Однак цей параметр не показує справжній відсоток жиру в організмі.

Моделювання показало, що ранній початок розвитку в дитини ожиріння і його вищий ступінь тяжкості призводять до більшого ризику розвитку супутніх захворювань.

Наприклад, чотирирічна дитина, яка страждає від серйозного ожиріння (Z-показник ІМТ 3,5) і не втрачає вагу, має 27% вірогідності розвитку діабету 2 типу до 25 років або 45% до 35 років.

Також ранній початок ожиріння і його сильний ступінь призводять до нижчої тривалості життя. Порівняння з даними досліджень, які не були використані для створення моделі, і думки провідних експертів підтвердили точність такого висновку.

Якщо дитина страждає від ожиріння (Z-показник ІМТ 4) і пізніше не худне, то її очікувана тривалість життя складає 37 років. Прогнозована втрата ваги цього малюка у віці 6 років збільшує очікуване довголіття до 64 років і зниження ризику діабету 2 типу.

Науковці вважають, що рання втрата надлишкової ваги може повернути більше років життя, аніж схуднення у пізньому віці.

"Вплив дитячого ожиріння на очікуване довголіття є значним. Очевидно, що дитяче ожиріння слід вважати хворобою, яка загрожує життю.

Важливо, щоб лікування не відкладалося до розвитку діабету 2 типу, високого кров’яного тиску, а починалося рано. Це здатно покращити не тільки якість життя, а і його тривалість", – говорить керівник дослідження професор Урс Відеманн.

Раніше ми розповідали, що в період з 1990 по 2022 роки кількість дітей, що мають ожиріння, зросла в чотири рази.