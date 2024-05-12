Майже половина всіх випадків раку пов’язана надмірною вагою – дослідження

При обрахунках врахували кількість випадків раку, а також потенційно пов’язані з онкологією захворювання.

Надмірна вага може стати причиною понад 30 типів онкологічних захворювань. Науковці виявили зв’язок між ожирінням та раком у 40% випадків недуги.

Про результати масштабного дослідження, у межах якого проаналізували стан здоров’я 4,1 мільйона учасників, пише The Telegraph. Очікується, що звіт щодо 40-річного спостереження автори представлять на Європейському конгресі з ожиріння, що проходить у Венеції 12-15 травня.

За період спостереження науковці виявили майже 333 тисячі випадків виникнення онкологічного захворювання і 40% з них були пов'язані з надмірною вагою.

"Результати цього дослідження є важливими для громадського здоров’я. Встановлено, що з ожирінням пов’язані 25% випадків раку, але їхня загальна кількість зростає до 40%, якщо враховувати потенційно пов’язані з онкологією захворювання.

Це значить, що значній частині випадків раку потенційно можна запобігти, підтримуючи нормальну вагу тіла", – кажуть науковці.

Попереднє міжнародне дослідження показало 13 видів онкології, пов'язаної із ожирінням. Йдеться, зокрема, про рак кишківника, грудей, матки та нирок.

Та в цій роботі вчені стверджують, що кількість подібних типів раку сягає 32 найменувань і включає злоякісну меланому, пухлини шлунка, тонкої кишки та гіпофіза, а також окремі види раку голови, вульви та статевого члена.

Нове дослідження демонструє, що підвищення індексу маси тіла (ІМТ) на п'ять пунктів для чоловіків збільшує ризик таких видів раку на 24%, а для жінок – на 12%.

Автори дослідження вважають, що вплив ожиріння на рак може бути більшим, ніж вважалося раніше.

Міністерка охорони здоров’я Великої Британії Вікторія Аткінс зазначила, що вибір на користь повноцінного харчування, регулярних фізичних вправ і відмови від куріння здатний продовжити тривалість життя і зробити людство більш здоровим.

Раніше ми розповідали, як ожиріння пов'язане з розвитком гепатоцелюлярної карциноми – типу раку, на який припадає 90% випадків онкозахворювання печінки.