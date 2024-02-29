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Кабмін дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках

Ірина Бура — 29 лютого, 17:10
IgorVetushko/DEPOSITPHOTOS

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє аптечним закладам проводити профілактичну вакцинацію. Нововведення запрацює через три місяці.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 лютого.

Відповідно до нововведень, проводити вакцинації зможуть аптечні заклади, які відкрили медичний кабінет і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Щоб робити щеплення, фармацевти повинні щорічно проходити спеціальне навчання:

  • з вакцинації;
  • організації техніки проведення процедури щеплення;
  • набуття навичок надання догоспітальної допомоги у невідкладних станах.

Постанова набуде чинності через три місяці з дня її опублікування.

Наразі в Міністерстві охорони здоров'я не розповідають деталей нововведення. У коментарі для "УП. Життя" пресслужба МОЗ зазначила, що "механізм допрацьовується".

Нагадаємо, перша мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області. Проєкт охоплює 80 населених пунктів області і діятиме виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю та на продаж ліків як поштовий оператор.

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