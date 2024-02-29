Кабмін дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє аптечним закладам проводити профілактичну вакцинацію. Нововведення запрацює через три місяці.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 лютого.
Відповідно до нововведень, проводити вакцинації зможуть аптечні заклади, які відкрили медичний кабінет і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Щоб робити щеплення, фармацевти повинні щорічно проходити спеціальне навчання:
- з вакцинації;
- організації техніки проведення процедури щеплення;
- набуття навичок надання догоспітальної допомоги у невідкладних станах.
Постанова набуде чинності через три місяці з дня її опублікування.
Наразі в Міністерстві охорони здоров'я не розповідають деталей нововведення. У коментарі для "УП. Життя" пресслужба МОЗ зазначила, що "механізм допрацьовується".
Нагадаємо, перша мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області. Проєкт охоплює 80 населених пунктів області і діятиме виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.
Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю та на продаж ліків як поштовий оператор.