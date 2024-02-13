"Укрпошта" отримала ліцензію на продаж ліків: їх доставлятимуть у відділення або додому

"Укрпошта" отримала ліцензію на торгівлю медикаментами. Це означає, що ліки можна буде придбати в одному з її відділень або замовити доставку додому.

Як розповів в ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю та на продаж ліків як поштовий оператор.

Міністр зазначив, що необхідні препарати можна буде замовити онлайн або по телефону. Далі вони прибудуть до найближчого до клієнта поштового відділення або ж можна буде замовити їхню доставку безпосередньо до помешкання.

"Таким чином ми розв’яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні", – наголосив Віктор Ляшко.

"Укрпошта" отримала ліцензію на торгівлю ліками. Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Нагадаємо, одним із кроків вирішення проблеми доступності ліків є мобільні аптеки. Так, перша з них запрацювала у січні на Харківщині. Вона охоплює 80 населених пунктів області і працює винятково у селах, де немає стаціонарних аптек.

В аптеках такого типу відпускають як безрецептурні препарати, так і лікарські засоби, що реалізуються за рецептом. Його можна пред’явити у будь-якій формі (паперовій чи електронній).

Натомість там не продають наркотичних засобів та психотропних речовин.

Громади інформуватимуть про прибуття аптеки. Її маршрут формуватимуть відповідно до потреб населення.