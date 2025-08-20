Замінне материнство і зберігання ембріонів: уряд схвалив законопроєкт щодо репродуктивних технологій

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який комплексно врегульовує питання застосування сучасних допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Документ передбачає правове регулювання використання замороженого репродуктивного матеріалу, донації статевих клітин, замінного материнства та інших актуальних аспектів лікування безпліддя.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, закон визначає організаційні та правові основи, порядок та умови проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій та забезпечення прав громадян, які вирішили ними скористатися.

До цього застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні регулювалося окремими нормативними актами, зокрема Наказом МОЗ № 787 від 09.09.2013 року.

Проте єдиного закону, який би комплексно охоплював усі аспекти ДРТ, не існувало. Це створювало юридичні ризики та прогалини, зокрема щодо прав та обов’язків сурогатних матерів, використання ембріонів після розірвання шлюбу та інших етичних питань.

У травні минулого року стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я почало опрацьовувати законопроєкт щодо допоміжних репродуктивних технологій. Проте українські репродуктологи забили на сполох після того, як побачили його його чернетку.

Тоді Українська асоціація репродуктивної медицини заявила, що викладені пропозиції загрожують знищенням уже "заморожених" ембріонів, можуть знизити результати лікування безпліддя, обмежити самотніх жінок у правах та унеможливити тривале зберігання ембріонів.

За словами її членів, у чернетці законопроєкту пропонувалося встановити обмеження на термін кріоконсервації ембріонів (3 місяці), якщо не визначена дата його перенесення у матку.

Окрім того, забороняється вивезення ембріонів за кордон, встановлюється обмеження на кількість яйцеклітин, які можна використати для культивування ембріонів за один раз тощо.