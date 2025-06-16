Як військовим скористатися послугою зберігання репродуктивних клітин? Пояснення МОЗ

Військові можуть безоплатно здавати на зберігання в українських медичних закладах свої репродуктивні клітини. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів наприкінці січня 2025 року.

Як це працює та як скористатися послугою – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Де можна здати і зберігати репродуктивні клітини?

Наразі такі послуги можна отримати у 18 закладах, розташованих у:

Києві – 4 лікарні;

Львівській області – 3;

Івано-Франківська, Рівненська і Дніпропетровська області – по 2 у кожній;

Чернівецька, Тернопільська, Волинська, Запорізька і Харківська – по 1 лікарні.

Національна служба здоров’я України уклала з ними відповідні договори.

Знайти найближчу лікарню можна на електронній карті місць надання послуг за Програмою медичних гарантій, обравши пакет "71 Медичні послуги із здійснення забору та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців…" або зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за телефоном 16-77.

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Як це працює?

Спершу необхідно пройти медичне обстеження. Його здійснюють безоплатно у законтрактованих закладах. У цьому випадку направлення від лікаря непотрібне, кажуть у МОЗ.

Після отримання результатів треба пройти забір клітин. Тут вже потрібно мати електронне направлення від акушера-гінеколога або уролога.

"Крім направлення, яке ви отримаєте одразу у медзакладі, де здійснюватимуть забір клітин, вам потрібна буде заява на проведення процедури і зберігання біоматеріалу", – пояснили у міністерстві.

У закладі зберігатимуть репродуктивні клітини, які пізніше можна буде застосувати для штучного запліднення.

Скільки часу зберігатимуться клітини?

У відомстві зазначили, що програма є безоплатною упродовж дії воєнного стану, а також упродовж шести місяців після його завершення.

У разі смерті військовослужбовця, репродуктивні клітини зберігатимуть протягом трьох років з моменту смерті або оголошення його померлим.

Нагадаємо, на Рівненщині у травні народився хлопчик, зачатий після загибелі батька на фронті.