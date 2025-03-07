Прогнозування потреб і постійні запаси: Кабмін ухвалив постанову про зміну системи крові

Кабмін ухвалив постанову, яка трансформує національну систему крові та змінює модель її фінансування.

Лікарні матимуть постійні запаси крові, яка для пацієнтів буде безоплатною, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з постановою, для кожної лікарні, в якій роблять переливання крові, формуватимуть щорічну прогнозовану потребу у донорській крові та її компонентах. Її безоплатно забезпечуватимуть центри крові, з якими укладені договори про розподіл.

Також МОЗ затвердило референтну ціну крові. Проте органи місцевого самоврядування матимуть можливість додатково фінансувати центри крові з місцевих бюджетів, якщо їхня економічна ефективність нижча від референтних.

Постанова також містить вимогу щодо належного функціонування лікарняних банків крові та утворення трансфузіологічних комітетів. Це має забезпечити постійні запаси крові, щоб пацієнтам та їхнім родичам не пропонували придбати її або привести донорів.

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Люди, які лікуються в державних і комунальних закладах, завжди отримуватимуть послуги з переливання безоплатно.

Також зараз ведеться робота щодо забезпечення безоплатною кров’ю пацієнтів приватних лікарень, які в рамках Програми медичних гарантій уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Згідно з постановою, організація переливання передбачає:

планування;

своєчасне формування заявок про потребу;

управління запасами лікарняного банку крові;

належне використання донорської крові та її компонентів лікарями;

розширення кількості обов’язкових лабораторних тестів перед процедурою.

Ці заходи відбуватимуться під постійним наглядом лікарняного трансфузіологічного комітету. Лікарні, в яких не буде такої структури та які не впровадять перелічені заходи, не матимуть права здійснювати переливання.

Нагадаємо, у 2024 році в України запустили "Донорську платформу" – онлайн-ресурс, де зібрана актуальна інформація про донацію крові та її компонентів, а також матеріали для чинних і потенційних українських донорів.