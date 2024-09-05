В Україні з’явилася "Донорська платформа": чим вона корисна

Український центр трансплант-координації запустив "Донорську платформу" – онлайн-ресурс, де зібрана актуальна інформація про донацію крові та її компонентів, а також матеріали для чинних і потенційних українських донорів.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що на платформі створили унікальний розділ – "донорський світлофор". У ньому регулярно оновлюють інформацію про запаси крові усіх резус-факторів у кожному регіоні. Таким чином відвідувач сайту може з’ясувати, де потрібна кров, чи є дефіцитною саме його і, а потім запланувати донацію.

"У період повномасштабного вторгнення потреби в донорській крові зростають у рази, а через масовані ракетні обстріли ворога виникають ситуації, коли в одному місці раптово є потреба у великій кількості компонентів крові.

Для підтримки належного рівня запасів крові в Україні регулярно проводять заготівлю донорської крові в усіх областях країни. Відтепер кожен українець має можливість відстежувати ситуацію із запасами крові та сприяти їхній стабільності", – зазначили у МОЗ.

У відомстві наголошують, що одна донація – усього 450 мілілітрів крові – здатна врятувати три життя, а донорську кров застосовують при лікуванні багатьох захворювань і хірургічних втручаннях. Тож потреба у донорах є актуальною не тільки у воєнний час, але й у мирний теж.

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