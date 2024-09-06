Епідемія холери набирає обертів: ВООЗ фіксує суттєве зростання кількості хворих

Холера продовжує стрімко поширюватися світом. Станом на 22 серпня у різних регіонах зафіксовано понад 342 тисячі хворих і 2 400 смертей.

Про це свідчать останні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Минулоріч кількість смертей від холери зросла на 71% у порівнянні з 2022 роком – тоді загинули понад 4 тисячі людей.

Зазначається, що захворювання, якому легко запобігти та яке нескладно вилікувати, все ж забирає життя, особливо в країнах, де немає доступу до чистої води та базових санітарних умов.

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Основні епіцентри холери зараз в Африці. Наприклад, у Демократичній Республіці Конго та Сомалі кількість хворих збільшилася на 125%.

Крім того, спалахи зафіксовані в Афганістані, Малаві, Ефіопії та Гаїті. Ситуація особливо складна там, де через війну або природні катастрофи люди змушені жити в поганих умовах без належного доступу до медицини.

Холера – це гостра діарейна інфекція. Найчастіше вона виникає через вживання заражених продуктів та води, тому ключем для подолання проблеми є доступ до чистої води та поліпшення санітарних умов.

Вакцини проти холери є, але їх не вистачає, тому ВООЗ змушена використовувати одну дозу замість двох, щоб захистити більше людей. Минулого року у різні регіони світу було доставлено рекордні 35 мільйонів доз, але цього все одно недостатньо.

Зазначається, що ВООЗ продовжує роботу з країнами, допомагає їм налагоджувати систему охорони здоров'я, поставляє ліки та вакцини, проте для ефективної боротьби з хворобою організація потребує додаткових 50 мільйонів доларів у 2024 році.

Раніше ми розповідали, що у США шириться рідкісне смертоносне захворювання: вже є летальний випадок.