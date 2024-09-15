"Кладовище жіночих мрій": як живуть афганки після посилення обмежень "Талібаном" – ЗМІ

Афганські жінки страждають від жорстоких обмежень, які нещодавно посилив уряд "Талібану". Вони майже втратили доступ до освіти, зазнають репресій та дедалі більше втрачають надію на покращення ситуації.

Про це пише The Washington Post.

Наприкінці серпня "Талібан" запровадив новий релігійний кодекс, за яким жінкам заборонили підвищувати голос, читати священну книгу мусульман – Коран – у публічних місцях та дивитися на чоловіків, що не входять до кола родичів.

Серед інших правил – афганки змушені додатково прикривати нижню половину обличчя.

У телефонних інтерв’ю виданню мешканки країни розповіли про зростання ознак репресій у міських районах, де жінки менше дотримуються жорстоких правил.

ВІДЕО ДНЯ

За їхніми словами, "поліція моралі" Талібану, яку вважають продовженням найбільш консервативних органів режиму, отримала безпрецедентну кількість повноважень в столиці країни – місті Кабула – та інших населених пунктах.

Кілька афганок стверджують, що раніше на вулицях міста рідко можна було зустріти поліцейських, які слідкують за дотриманням правил. Натомість від кінця серпня вони стали "всюдисущими".

Офіцери розгулюють автобусними зупинками, торговими центрами в пошуках порушниць суворого "дрескоду" або тих, хто наважиться сміятися чи підвищити голос.

У п’ятницю – день, який мусульмани вважають священним, офіцери "поліції моралі" розганяють жінок в деяких частинах Кабули. Афганок звинувачують у тому, що вони заважають чоловікам, які володіють магазинами, вчасно прийти до мечеті для молитви.

Також жінки дедалі рідше з’являються на афганському телебаченні.

Незадовго після приходу до влади в 2022 році таліби заборонили дівчатам відвідувати школу після закінчення шостого класу. Разом з тим, жінки втратили можливість здобувати освіту в університетах.

Попри жорсткі обмеження, деякі жінки продовжували відвідувати певні заняття, зокрема з англійської мови. Однак кілька тижнів тому "поліція моралі" "Талібану" винесла попередження викладачам.

За словами студенток, це викликало страх у багатьох сім’ях – вони більше не дозволяють своїм донькам відвідувати ці курси.

"Три тижні тому я все ще сподівалася, що таліби можуть змінитися і скасувати обмеження на освіту для дівчат. Але як тільки вони опублікували свій закон про пороки та чесноти, я втратила надію", – сказала 20-річна жителька Кабули Міна, яка проводить таємні заняття для дівчат-підлітків.

Читайте також : В Афганістані таліби арештовують жінок, які не носять хіджаб

Інші опитані жінки зізналися, що нещодавно запроваджене посилення правил нагадує їм кінець 1990-х років, коли "Талібан" уперше захопив владу.

48-річна жінка, яка через страх тиску вирішила не називати своє ім’я, говорить, що спершу очікувала меншої суворості від правління талібів. Натомість заяви влади про тимчасовість обмежень виявилися брехнею.

"Країна перетворилася на кладовище жіночих мрій", – сказала вона.

Раніше в Афганістані існувала різниця між більш поміркованим щодо обмежень для жінок Кабулом та сільським півднем країни. Тепер, за словами жінок, зникають надії на те, що вплив жителів міст може зменшити суворість "Талібану".

"У "Талібані" є дві групи. Одна, здавалося, була поміркованою і прагнула ухилятися від дотримання правил. Але тепер, коли обмеження затверджені як закон, здається, надії не залишилося", – розповіла 24-річна колишня студентка Саджія.

У заяві для телекомпанії RTA, керованої талібами, речник Міністерства юстиції Баракатулла Расулі заявив, що нові правила нібито підкреслюють "повагу до людської гідності". Він стверджує, що влада закликає чиновників поширювати їх "м’яко".

Також "Талібан" стверджує, що за три роки правління життя жінок "покращилося", а обмеження покликані їх "захищати".

Читайте також : Таліби зґвалтували афганську правозахисницю і зняли це на відео – ЗМІ

Натомість афганські правозахисники заявляють, що заяви про відсутність заборони здобувати освіту жінкам насправді не відповідають дійсності. Ба більше, афганкам подекуди нав’язують ще більш суворі правила щодо одягу, ніж ті, що впроваджують таліби.

Деякі афганські жінки звинувачують зовнішній світ у тому, що вони втратили свободи через зменшення уваги до їхніх проблем.

"Мовчання світу протягом останніх трьох років увійде в історію як темна сторінка. "Талібан" продовжує використовувати релігію як зброю проти жінок. Для них бачити волосся дівчини – гріх, але доводити країну до голоду – ні", – вважає Міна.

Нагадаємо, нещодавно таліби заборонили в Афганістані змішані бойові мистецтва нібито через необґрунтовану жорстокість цього виду спорту.

Представник ісламського угруповання, яке проводить публічні страти та ґвалтує жінок, заявив, що змішані бойові мистецтва містять небезпечні прийоми, які "викликають занепокоєння щодо безпеки спортсменів".