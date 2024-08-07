В Австралії зростає кількість дітей із вродженим сифілісом: 25% з них є мертвонародженими

В Австралії все більше дітей народжуються із сифілісом, яким заражаються від своїх матерів. 25% таких немовлят є мертвонародженими.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі The Medical Journal of Australia, пише Live Science.

Сифіліс – інфекція, яка передається статевим шляхом. Спочатку в недужих з'являється виразка на статевих органах, у прямій кишці або у роті, згодом вона може спричиняти висип на тулубі та вражати внутрішні органи, мозок і кістки.

Вродженим сифілісом діти заражаються від інфікованої матері – через плаценту або під час пологів. Без своєчасного лікування у таких малюків можуть з’явитися виразки та висипи, набряк печінки або селезінки, розвинутися анемія (зниження еритроцитів у крові) та зміни у кістках.

Захворюваність на сифіліс в Австралії зростає вже понад 10 років. У період з 2011 по 2021 рік серед жінок у віці 15-44 років вона збільшилася на більш ніж 500%.

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З 2011 по 2019 рік в Австралії реєстрували в середньому чотири випадки вродженого сифілісу на рік, у 2020 році цей показник зріс до 17 випадків, а у 2021 і 2022 роках – до 15. У 2023-му зафіксували 20 таких випадків.

Ці числа можуть здатися невеликими, однак якщо не вжити ніяких заходів, ця тенденція призведе до збільшення кількості смертей та постійної інвалідності немовлят із вродженим сифілісом.

25% дітей із вродженим сифілісом були мертвонародженими. Менш ніж 40% матерів, які народили малюка з таким діагнозом, проходили тестування на сифіліс під час вагітності. Майже половина з них не мали жодних записів про отримання антенатальної допомоги – профілактичних і лікувальних заходів для створення нормальних умов розвитку плода.

Зростання інфекційного та вродженого сифілісу, ймовірно, пов'язане з такими чинниками, як бездомність, нестабільне житло, бідність, домашнє насильство, психічні захворювання, вживання наркотиків та алкоголю, культурні або мовні бар'єри, расизм та дискримінація.

Зокрема, серед жінок-аборигенів та мешканок островів Торресової протоки рівень захворюваності на сифіліс у 35 разів вищий, ніж серед некорінних жительок Австралії.

Як зазначають дослідники, для запобігання подальшому розповсюдженню випадків вродженого сифілісу необхідно проводити тестування вагітних жінок на цю інфекцію та забезпечити їм доступ до системи охорони здоров’я.

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