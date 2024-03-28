Які інфекції передаються статевим шляхом та як від них вберегтися? Пояснює ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що таке інфекції, які передаються статевим шляхом, та як вберегти себе від них.

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) – це група інфекцій, які можна підхопити під час сексуального контакту.

Їх викликають різні збудники: бактерії, віруси, грибки та паразити. Існує більше 30 видів ІПСШ, якими можна інфікуватися через різні типи сексуальних контактів, зазначають у ЦГЗ.

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня понад 1 мільйон людей у світі заражаються ІПСШ, більшість з яких можуть протікати безсимптомно.

Інфекції, які передаються статевим шляхом Центр громадського здоров'я

Кожне венеричне захворювання спричиняє певний мікроорганізм. Наприклад, гонорею викликає гонокок, трихомоноз – трихомонада вагінальна, ВІЛ-інфекцію – вірус імунодефіциту людини, а сифіліс – бактерія бліда спірохета.

Деякі інфекції, окрім як статевим шляхом, можуть передаватися й іншими способами. Наприклад, ВІЛ-інфекція, гепатит В та сифіліс – зокрема, через кров. Гепатит А – через харчові продукти, воду чи предмети побуту, які попередньо використовувала заражена людина.

У ЦГЗ наголошують, що такі інфекції негативно впливають на здоров’я та життя людини. Деякі хвороби (наприклад, ВІЛ, гепатити В і С) можуть призвести до серйозних хронічних захворювань і навіть смерті.

Інфекції, які передаються статевим шляхом Центр громадського здоров'я

Також вони можуть стати причиною виникнення психологічних проблем у людей з венеричними захворюваннями на грунті стигматизації та дискримінації з боку суспільства. .

ІПСШ можуть суттєво погіршити сексуальне та репродуктивне здоров’я – призвести до безпліддя, запалення органів малого тазу, проблем з ерекцією у чоловіків, а також спричинити ускладнення під час вагітності та пологів.

Як захистити себе від інфекцій, що передаються статевим шляхом? У ЦГЗ радять:

зробити щеплення проти гепатиту В та вірусу папіломи людини (ВПЛ);

відмовитися від шкідливих звичок, як-от вживання алкоголю та наркотиків;

уникати "випадкових сексуальних зв’язків";

завжди правильно використовувати презервативи під час будь-яких видів сексуальних контактів та протягом всієї їхньої тривалості.



Щоб виявити інфекцію та вилікувати її, необхідно своєчасно проходити скринінги (лабораторні обстеження). Рання діагностика хвороби дає можливість уникнути серйозних ускладнень, кажуть у ЦГЗ.

Експерти наголосили: за появи симптомів інфекцій, що передаються статевим шляхом, слід негайно звернутися до лікаря.

Раніше ми розповідали, як вберегтися від венеричних інфекцій в умовах війни.