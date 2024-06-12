В Індії вперше за 5 років зафіксували новий підвид пташиного грипу: захворіла 4-річна дитина

В Індії зафіксували загалом другий випадок захворювання на пташиний грип типу А (H9N2)

В Індії у 4-річної дитини зафіксували випадок захворювання на пташиний грип типу А (H9N2) вперше з 2019 року.

Пацієнтка зі штату Західна Бенгалія вдома контактувала зі свійською птицею, від якої, ймовірно, заразилася. Дитина вже одужала і повернулася з лікарні додому, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я.

"22 травня 2024 року Національний координаційний центр Міжнародних медико-санітарних правил в Індії повідомив ВООЗ про випадок інфікування людини вірусом пташиного грипу A(H9N2). Це вже другий випадок інфікування людини пташиним грипом A(H9N2), про який ВООЗ отримала повідомлення з Індії. Перший був зафіксований у 2019 році", – йдеться у заяві ВООЗ.

4-річна дівчинка захворіла на пташиний грип ще у січні 2024 року, але ВООЗ публічно підтвердила цей випадок тільки зараз.

Дитина, у якої раніше діагностували гіперреактивне захворювання дихальних шляхів, потрапила до педіатра 26 січня 2024 року з лихоманкою та болем у животі.

29 січня у дитини почалися судоми, а 1 лютого її госпіталізували до дитячого відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. Дівчинці діагностували постінфекційний бронхіоліт, спричинений вірусною пневмонією. 2 лютого пацієнтка отримала позитивний результат на грип В та аденовірус.

Пацієнтку виписали 28 лютого 2024 року, але за кілька днів дівчинці стало гірше, і її направили в інший державний медзаклад. Лікарі госпіталізували дитину та провели інтубацію, а 5 березня – надіслали мазок з носоглотки до Лабораторії вірусних досліджень і діагностики в Калькутті.

Медики виявили у дитини грип А (без підтипу) та риновірус. Той самий зразок надіслали до Національного центру грипу при Національному інституті вірусології в Пуні для субтипування.

26 квітня стало відомо, що дитина хворіє на пташиний грип A(H9N2). 1 травня пацієнтку виписали з лікарні з кисневою підтримкою. Інші члени сім’ї дівчинки не хворіли.

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Що таке пташиний грип A (H9N2)?

За даними МОЗ України, вірус пташиного грипу належить до різноманітних вірусів грипу типу А, які можуть інфікувати людей, птахів (індиків, курей, качок) і тварин (свиней, коней, тхорів, тюленів і китів). А вірус грипу А підтипу H9N2 (A/H9N2) – це його підтип.

Більшість випадків інфікування людей вірусом пташиного грипу A (H9N2) відбувається через контакт з інфікованою домашньою птицею або забрудненим середовищем. Інфікування людини зазвичай призводить до легкого клінічного перебігу хвороби.

Водночас більш поширений підтип пташиного грипу А (H5N1) призводить до тяжкого перебігу хвороби та летальних випадків. Він також став причиною загибелі майже цілого покоління морських слонів в Аргентині та знищив три чверті популяції поморника у Британії.

Відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005), інфікування людини новим підтипом вірусу грипу А вважається "подією, яка може мати значний вплив на громадське здоров'я" і про яку необхідно повідомити ВООЗ. Нині у ВООЗ не бачать епідемічної загрози для Індії.

"З огляду на наявні дані, ВООЗ оцінює поточний ризик для здоров'я населення як низький. Однак оцінка ризику буде переглянута, якщо з'явиться додаткова епідеміологічна або вірусологічна інформація", – йдеться на сайті організації.

Нагадаємо, нещодавно пташиний грип А (H5N1) виявили у дворічної дівчинки з Австралії. У Мексиці людина померла від нового штаму пташиного грипу A (H5N2), а у Китаї – від А (H3N8).

Також Агентство ЄС заявило, що відсутність імунітету до пташиного грипу у людей підвищує ризик пандемії.