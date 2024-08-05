Компанія Маска вдруге успішно імплантувала пристрій у мозок людини

Компанія Neuralink Ілона Маска знову вживили імплант у мозок ще однієї людини, який дозволяє людям з паралічем користуватися цифровими пристроями за допомогою думки. Це вже друга операція такого типу.

Про це Маск розповів у подкасті американського дослідника Лекса Фрідмана, пише Reuters.

За його словами, операція пройшла добре, хоч він і не розповів, коли саме вона відбулася.

"Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом усе минуло надзвичайно добре. Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре", – розповів Макс.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Дослідження дає надію: мозкові імплантати допомогли відновитися 5 людям після травми

Маск поділився планами компанії імплантувати ще вісьмом людям такі пристрої до кінця цього року.

Перший пацієнт Neuralink Ноланд Арбо отримав імплант у січні. З його допомогою Арбо міг грати у відеоігри, користуватися інтернетом, писати в соцмережах і переміщати курсор на своєму ноутбуці.

Neuralink розробляє пристрої, які дозволяють людям з паралічем користуватися комп'ютерами та іншими гаджетами за допомогою думки. Наразі компанія тестує свої пристрої на людях з травмами спинного мозку.

Маск обіцяє, що ці технології допоможуть людям з пошкодженнями нервової системи. Наприклад, вони зможуть знову рухатися після травми спинного мозку або відновити зір та слух після пошкодження мозку. Також він говорить, що ці імпланти дадуть людям «супербачення» і можливість спілкуватися думками, без слів.

Раніше ми розповідали, що 13-річний підліток із Великої Британії Оран Ноулсон став першою людиною у світі, якій встановили у мозок імплант для контролю та зменшення епілептичних нападів.