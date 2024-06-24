Вперше у світі: підлітку з Великої Британії встановили у мозок імплант для контролю нападів епілепсії

У Великій Британії вперше у світі підлітку встановили мозковий імплант від нападів епілепсії

13-річний підліток із Великої Британії Оран Ноулсон став першою людиною у світі, якій встановили у мозок імплант для контролю та зменшення епілептичних нападів.

Нейростимулятор імплантували під череп. Він посилає електричні сигнали глибоко у мозок і таким чином на 80% зменшує важкість та інтенсивність нападів, повідомляє The Guardian.

Хлопець із дитинства страждав від синдрому Леннокса-Гасто – важкої форми епілепсії.

Із жовтня 2023 року Оран терпів постійні напади, яких могло трапитися сотні за день. Він непритомнів, у нього зупинялося дихання, тож пацієнт потребував реанімації.

Крім того, хворому потрібен був цілодобовий догляд, адже напади могли розпочатися будь-коли. Також у хлопця був підвищений ризик раптової смерті від епілепсії.

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Так тривало до моменту, поки Орану не встановили нейростимулятор.

Під час операції зі встановлення мозкового імпланта команда нейрохірургів вивела два електроди глибоко в мозок, досягнувши таламуса (ділянка сірої речовини, розташована у верхній частині проміжного мозку – ред.).

Дроти, які потрібно було розмістити з точністю до міліметра, підключили до нейростимулятора. Його розмістили в щілині черепа Орана, де попередньо видалили кістку. Імплант закріпили за допомогою гвинтів. Його можна підзаряджати через навушники.

Як тільки Оран оговтався після операції, пристрій увімкнули. Він почав подавати постійну м'яку електричну стимуляцію в мозок, щоб заблокувати шляхи для нападів.

Матір хлопця, Жюстін, розповіла, що її син став щасливішим.

"Ми побачили значне покращення якості його життя: напади порідшали і стали менш інтенсивними. Він став більш балакучим та зацікавленим.

Йому виповнилося 13, і тепер у мене точно є підліток – він з радістю говорить мені "ні". Він може краще виражати себе", – поділилася жінка.

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