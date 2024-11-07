Коли в Україні чекати на пік захворюваності на грип та ГРВІ – відповідає МОЗ

За даними МОЗ, наразі щонайменше вісім мільйонів українців не вакциновані від COVID-19

Після початку осені в Україні зменшується кількість випадків інфікування на COVID-19. Натомість зростає захворюваність на грип на ГРВІ – найбільше хворих прогнозують взимку.

Про це 7 листопада під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Пік епідемічного підйому захворюваності на ковід ми пережили в серпні, але ми бачимо поступове зростання кількості випадків [захворюваності] на загальну групу гострих респіраторних вірусних інфекцій", – заявив головний державний санітарний лікар.

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Наразі українці, в яких виявляють COVID-19, найчастіше хворіють на новий штам FLiRT, який почав циркулювати на території країни влітку 2024 року.

На тенденцію вакцинації в Україні вплинуло введення воєнного стану. За оцінками МОЗ, до лютого 2022 року щомісяця щеплення проти COVID-19 робили від 100 до 150 тисяч українців. Натомість тепер ці показники рідко перевищують п'ять тисяч.

"Щонайменше вісім мільйонів українців зараз не мають вакцинації проти COVID-19. Це означає, що вісім мільйонів українців будуть наражатися на ризик під час не цієї, але наступної хвилі (захворюваності – ред.)", – зауважив заступник міністра охорони здоров'я.

За словами Ігоря Кузіна, випадки інфікування на ГРВІ будуть зростати в Україні поступово. Найбільшу інтенсивність захворюваності слід очікувати в грудні, січні та, ймовірно, лютому.

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"За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, цей епідемічний сезон не має характеризуватися особливо важким або стрімким перебігом. Тобто ми спостерігаємо появу звичайних штамів (йдеться про грип – ред.), з якими українці добре знайомі і проти яких є вакцина", – додав він.

За даними МОЗ, від початку епідсезону (30 вересня) на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад пів мільйона людей. Серед них коронавірусн підтвердили у понад 10 тисяч осіб.