В США вперше вакцинували азіатського слона проти вірусу герпесу

У США в зоопарку Х’юстона вперше вакцинували 40-річного азіатського слона Тесса.

Тварина отримала першу дозу мРНК-вакцини проти герпесу, який є основним вбивцею азіатських слонів у неволі, повідомляє The Guardian.

Дослідник герпесу у людей в Бейлорському коледжі медицини в Х’юстоні доктор Пол Лінг розробив вакцину від герпесу для слонів.

"Коли слони народжуються, у них є величезна кількість антитіл, які вони отримують від матері. Слонихи, ймовірно, мають цей вірус, тому вони дають захисні антитіла своїй дитині. Імунітет діє протягом певного часу.

Наша вакцина розроблена, щоб дати цим молодим слонам достатній імунітет, який вони втратили", – пояснив вчений.

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Як вакцинували 40-річного слона в США

Вакцина мРНК схожа за структурою на вакцини проти Covid-19, які під час останньої пандемії використовували для людей. Вона має запобігти серйозним захворюванням і смерті від ендотеліотропного герпесвірусу (EEHV) у молодих азіатських слонів.

Вірус може спричиняти в азіатських слонів смертельну геморагічну хворобу, подібну до наслідків лихоманки Ебола для людей.

Дослідники вважають, що він передається азіатським слонам через хобот. Вперше вірус був виявлений та описаний у 1990 році.

Наразі він є основною причиною смерті азіатських слонів у неволі. Однак науковці не впевнені, наскільки вакцинація для тварин буде практичною.

"Єдиним довгостроковим рішенням для подолання EEHV є пошук безпечної та ефективної вакцини, що, швидше за все, буде досягнуто шляхом досліджень під керівництвом зоопарку", – додав доктор Пол Лінг.

Дослідники стежать за здоров'ям слона Тесса. Зоопарк Х'юстона планує продовжити вакцинацію слонів, якщо не буде зафіксовано жодних побічних ефектів.