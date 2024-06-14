У Таїланді слониха народила відразу двох слоненят: ветеринари називають це "дивом"

У Таїланді відбулася неймовірно рідкісна подія – азійська слониха на прізвисько Джамджурі народила двох слоненят.

Появи на світ відразу двох тварин не очікувала ні мати, ні працівники Палацу слонів, повідомляють France 24 та BBC.

Після того, як 36-річна слониха народила перше слоненя, співробітники закладу вважали, що пологи закінчилися. Однак за 18 хвилин, поки доглядачі мили перше дитинча і допомагали йому стати на лапи, на світ з’явилося друге.

Згідно з даними дослідницької організації Save the Elephants, близнюки складають лише 1% новонароджених слонів.

"Коли ми витягли друге слоненя, всі аплодували, тому що це диво. Ми завжди хотіли побачити слонів-близнюків, але не кожному вдається стати свідком такої події, адже вона трапляється рідко", – розповіла BBC ветеринарка Лардтонгтаре Міпан.

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Народження другого слоненяти спричинило паніку у слонихи, і працівникам Палацу слонів довелося стримувати породіллю, аби та не зашкодила маляті.

"Мати напала на дитину, тому що раніше у неї не було близнюків – це велика рідкість", – сказала Мішель Ріді, директорка організації Elephant Stay, яка надає послуги туристам із взаємодії з тваринами в центрі.

Під час спроб стримати слониху один із ветеринарів навіть зламав собі ногу.

"Я був такий щасливий, що не відчував болю. Це нормально, що новоспечена мама намагається штовхнути або вдарити дитину.

Я боявся, що вона може травмувати слоненя, тому висунувся вперед і спробував відгородити її від меншого", – поділився 31-річний Чарінг Сомванг, який 15 років працює в закладі.

Наразі Джамджурі прийняла обох дитинчат – вони настільки малі, що потребують спеціальної платформи, аби дотягнутися до матері і поласувати молоком.

Однак поки слоненята не мають імен – за тайською традицією, їх присвоюють через сім днів після народження.

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За словами очільниці центру, більшість слонів у закладі раніше врятували від вуличного життя: коли тварин змушували виконувати за їжу трюки, як-от переносити кошики з фруктами чи грати у футбол. Використання слонів для таких цілей місцева влада заборонила в 2010 році, однак поодинокі випадки порушення закону досі трапляються.

Водночас у Палаці слонів тварини возять на собі туристів до сусідніх храмів Аюттхаї – колишньої історичної столиці Сіаму.

Багато природоохоронних організацій виступають проти катання на слонах, стверджуючи, що подібну практику слід вважати жорстоким поводженням, адже вона спричиняє у тварин стрес.

У центрі стверджують, що атракціони дозволяють тваринам спілкуватися з людьми та займатися спортом, а також сприяють збереженню виду, який знаходиться під загрозою зникнення в Південно-Східній Азії та Китаї.

За даними WWF, у дикій природі залишилося лише від восьми до одинадцяти тисяч азійський слонів. Тварини перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство, незаконну торгівлю та втрату середовища існування.

Нагадаємо, учені виявили, що африканські слони називають одне одного по імені – тварини використовують унікальні звукові сигнали для позначення кожного члена стада.