Невже "хоботостисканням"? Вчені з’ясували, як вітаються слони
Науковці з’ясували, як африканські слони вітаються при зустрічі. Виявилось, що у цих розумних тварин є аналоги "людських" рукостискань і вигуків при зустрічі.
Слони плескають вухами, видають звуки гуркотіння, торкаються одне одного хвостом та розмахують хоботом на знак привітання. Цим відкриттям вчені поділились у журналі Communications Biology (Nature).
Самиці слонів при зустрічі з собі подібними виявилися більш "комунікабельними", ніж самці.
"Ми передбачили, що самки вітатимуться за допомогою поширених багатокомпонентних комбінацій частіше, ніж самці. Щобільше, слони спочатку вокалізують, а потім починають жестикулювати. Можливо, щоб привернути увагу слухача до жестів для кращої передачі інформації", – кажуть науковці.
Дослідження вітальної поведінки проводили на групі напіввільних африканських саванних слонів у заповіднику Джафута в Зімбабве.
Заповідник складається з тикового лісу та пасовищ, і в ньому живуть інші види, в тому числі дикі слони. Напіввільна група складається з 9 слонів (4 самці та 5 самок), яких команда elephantCREW залучає до нешкідливої взаємодії з туристами та місцевими жителями.
Науковці збирали дані в листопаді та грудні 2021 року, записуючи тварин з підвищеного оглядового майданчика біля водопою з хорошою видимістю слонів на відстані щонайменше 200 м з усіх боків.
"Для заохочення привітань між слонами ми використовували процедуру розлучення-возз'єднання. Спочатку доглядачі за слонами відводили двох слонів на відстань понад 200 м один від одного і за рослинністю так, щоб вони більше не бачили один одного. Потім, через десять хвилин, вони вивели слонів з рослинності і дозволяли їм вільно підійти один до одного.
Слони розлучалися один з одним лише один раз на день, і щодня проводилося не більше двох спроб розлучень, щоб звести до мінімуму будь-який стрес для слонів", – пишуть дослідники.
Також вчені розробили протокол, який вимагав негайно возз'єднати будь-яких слонів, які виявляли б ознаки дистресу під час розлуки, але цього не трапилося, тому випробування не припинялися.
Під час експерименту слони віталися багатьма жестами: повертались одне до одного, "розводили" свої вуха, плескали ними, виляли хвостом, підіймали його, махали хоботом, а також торкались одне одного. Найпоширенішою комбінацією для привітання було гуркотіння з лясканням вухами.
Вони видавали звуки, схожі на гуркіт; сурмили і ревіли, причому самиці були більш вокальними і тактильними. Також тварини комунікували за допомогою тілесних виділень (сечовипускання, дефекації та секрету, що виділяється скроневими залозами).
"Попри те, що незнайомі самки слонів в неволі не вітаються при зустрічі, споріднені або тісно пов'язані між собою слонихи демонструють складні поведінкові прояви (очевидно, для полегшення впізнавання і зміцнення соціальних зв'язків).
Самки можуть вокалізувати з гуркотом, ревом і сурмами; розставляти вуха і ляскати ними; торкатися одна одної; притискатися одна до одної; випорожнюватися або мочитися", – кажуть вчені.
У статті дослідники описали лише ті звуки й тілесні акти, які спостерігалися щонайменше двічі принаймні у двох слонів під час возз'єднання, щоб переконатися, що сигнали є не випадковими, а репрезентативними для групи.
Також вчені не враховували жести і звуки, які робили слони, коли інші особини були на відстані більш як 100 метрів від них, адже у слонів не дуже гострий зір.
"Ми зафіксували 1282 випадки подачі сигналів щонайменше двома слонами щонайменше двічі під час 89 привітань. З них було 1014 тілесних актів і 268 вокалізацій. Ми виділили загалом 20 типів тілесних актів і три типи вокалізації. Усі типи сигналів, окрім "потирання іншого хоботом", використовували як самці, так і самки", – підсумували вчені.
Нагадаємо, слони дуже розумні тварини, здатні будувати складні соціальні зв'язки. Раніше вчені виявили, що азійські слони оплакують і ховають померлих малят та мають власні похоронні ритуали.
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