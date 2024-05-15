Невже "хоботостисканням"? Вчені з’ясували, як вітаються слони

Науковці з’ясували, як африканські слони вітаються при зустрічі. Виявилось, що у цих розумних тварин є аналоги "людських" рукостискань і вигуків при зустрічі.

Слони плескають вухами, видають звуки гуркотіння, торкаються одне одного хвостом та розмахують хоботом на знак привітання. Цим відкриттям вчені поділились у журналі Communications Biology (Nature).

Самиці слонів при зустрічі з собі подібними виявилися більш "комунікабельними", ніж самці.

"Ми передбачили, що самки вітатимуться за допомогою поширених багатокомпонентних комбінацій частіше, ніж самці. Щобільше, слони спочатку вокалізують, а потім починають жестикулювати. Можливо, щоб привернути увагу слухача до жестів для кращої передачі інформації", – кажуть науковці.

Дослідження вітальної поведінки проводили на групі напіввільних африканських саванних слонів у заповіднику Джафута в Зімбабве.

Заповідник складається з тикового лісу та пасовищ, і в ньому живуть інші види, в тому числі дикі слони. Напіввільна група складається з 9 слонів (4 самці та 5 самок), яких команда elephantCREW залучає до нешкідливої взаємодії з туристами та місцевими жителями.

Науковці збирали дані в листопаді та грудні 2021 року, записуючи тварин з підвищеного оглядового майданчика біля водопою з хорошою видимістю слонів на відстані щонайменше 200 м з усіх боків.

"Для заохочення привітань між слонами ми використовували процедуру розлучення-возз'єднання. Спочатку доглядачі за слонами відводили двох слонів на відстань понад 200 м один від одного і за рослинністю так, щоб вони більше не бачили один одного. Потім, через десять хвилин, вони вивели слонів з рослинності і дозволяли їм вільно підійти один до одного.

Слони розлучалися один з одним лише один раз на день, і щодня проводилося не більше двох спроб розлучень, щоб звести до мінімуму будь-який стрес для слонів", – пишуть дослідники.

Також вчені розробили протокол, який вимагав негайно возз'єднати будь-яких слонів, які виявляли б ознаки дистресу під час розлуки, але цього не трапилося, тому випробування не припинялися.

Вітаючись, слони плескають вухами, видають звуки гуркотіння, торкаються іншого хвостом чи хоботом тощо nature.com

Під час експерименту слони віталися багатьма жестами: повертались одне до одного, "розводили" свої вуха, плескали ними, виляли хвостом, підіймали його, махали хоботом, а також торкались одне одного. Найпоширенішою комбінацією для привітання було гуркотіння з лясканням вухами.

Вони видавали звуки, схожі на гуркіт; сурмили і ревіли, причому самиці були більш вокальними і тактильними. Також тварини комунікували за допомогою тілесних виділень (сечовипускання, дефекації та секрету, що виділяється скроневими залозами).

"Попри те, що незнайомі самки слонів в неволі не вітаються при зустрічі, споріднені або тісно пов'язані між собою слонихи демонструють складні поведінкові прояви (очевидно, для полегшення впізнавання і зміцнення соціальних зв'язків).

Самки можуть вокалізувати з гуркотом, ревом і сурмами; розставляти вуха і ляскати ними; торкатися одна одної; притискатися одна до одної; випорожнюватися або мочитися", – кажуть вчені.

У статті дослідники описали лише ті звуки й тілесні акти, які спостерігалися щонайменше двічі принаймні у двох слонів під час возз'єднання, щоб переконатися, що сигнали є не випадковими, а репрезентативними для групи.

Також вчені не враховували жести і звуки, які робили слони, коли інші особини були на відстані більш як 100 метрів від них, адже у слонів не дуже гострий зір.

"Ми зафіксували 1282 випадки подачі сигналів щонайменше двома слонами щонайменше двічі під час 89 привітань. З них було 1014 тілесних актів і 268 вокалізацій. Ми виділили загалом 20 типів тілесних актів і три типи вокалізації. Усі типи сигналів, окрім "потирання іншого хоботом", використовували як самці, так і самки", – підсумували вчені.

Нагадаємо, слони дуже розумні тварини, здатні будувати складні соціальні зв'язки. Раніше вчені виявили, що азійські слони оплакують і ховають померлих малят та мають власні похоронні ритуали.

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