До кінця 2025 року в Україні відкриють щонайменше 30 центрів ментального здоров’я – Ляшко
До кінця 2025 року в Україні на базі кластерних лікарень запустять щонайменше 30 центрів ментального здоров’я.
Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наразі психологічну допомогу надає кожен третій сімейний лікар.
"Наступним кроком є створення мережі психічних центрів на основі кластерних лікарень. Ми плануємо, що до кінця року буде щонайменше 30", – зазначив Ляшко.
Крім того, 12 санаторіїв планують перепрофілювати на повноцінні центри психологічної реабілітації.
За даними міністра, у 2023 році за психологічною допомогою звернулися понад 320 тисяч пацієнтів.
Нагадаємо, про наміри створити центри ментального здоров’я МОЗ повідомило у січні 2024 року. Вони будуть одним зі структурних підрозділів лікарень і фінансуватимуться у межах Програми медичних гарантій.
У таких центрах можна буде безоплатно отримати психологічну підтримку і допомогу від психологів та психотерапевтів.