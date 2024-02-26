До кінця 2025 року в Україні відкриють щонайменше 30 центрів ментального здоров’я – Ляшко

В Україні до кінця 2025 року запустять щонайменше 30 центрів ментального здоров’я

До кінця 2025 року в Україні на базі кластерних лікарень запустять щонайменше 30 центрів ментального здоров’я.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі психологічну допомогу надає кожен третій сімейний лікар.

"Наступним кроком є створення мережі психічних центрів на основі кластерних лікарень. Ми плануємо, що до кінця року буде щонайменше 30", – зазначив Ляшко.

Крім того, 12 санаторіїв планують перепрофілювати на повноцінні центри психологічної реабілітації.

За даними міністра, у 2023 році за психологічною допомогою звернулися понад 320 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, про наміри створити центри ментального здоров’я МОЗ повідомило у січні 2024 року. Вони будуть одним зі структурних підрозділів лікарень і фінансуватимуться у межах Програми медичних гарантій.

У таких центрах можна буде безоплатно отримати психологічну підтримку і допомогу від психологів та психотерапевтів.