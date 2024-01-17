У багатопрофільних лікарнях створять центри ментального здоров’я – Ляшко

У кожній кластерній лікарні в Україні планують створити центр ментального здоров’я, де пацієнти зможуть отримати психологічну допомогу. Центри будуть одним із структурних підрозділів лікарень.

Про це на брифінгу 17 січня розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє "Укрінформ".

Наразі кожен пацієнт має змогу звернутись до свого сімейного лікаря з проблемами, що стосуються психічного здоров’я.

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"Медична система переходить на новий етап – у кожній кластерній лікарні ми створюємо центри ментального здоров’я, у яких будуть і психологи, і психотерапевти, де можна буде отримати психологічну підтримку і допомогу. У новій Програмі медичних гарантій на 2024 рік передбачений пакет, за яким у кожному медзакладі має бути сформована команда ментального здоров’я", – розповів Ляшко.

Фото: yacobchuk1 Depositphotos

Також міністр зазначив, що вже готова госпітальна мережа. Зараз із медзакладами укладають угоди. Після завершення контрактування, Національна служба здоров’я України оприлюднить дашборди, на яких можна буде знайти ці лікарні.

Як додав міністр, інші лікарні, за умови відповідності вимогам НСЗУ, також можуть створити у себе центр ментального здоров’я.

У майбутньому у рамках розбудови системи ментального здоров’я планують запровадити психологічну реабілітацію.

"У рамках санаторно-курортного лікування ми хочемо створити те, що допомагатиме відновлювати ментальне і психологічне здоров’я", – сказав Ляшко.

Міністр також наголосив, що кількість бюджетних місць в університетах на спеціальність "клінічна психологія" у 2023-2024 роках зросте.

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За його словами, також важливо, щоб випускники медичних ЗВО проходили курс mhGap (Mental Health Gap Action Programme). Ця глобальна програма ВООЗ створена з метою зробити послуги із ментального здоров’я доступнішими шляхом залучення спеціалістів не з сфери психічного здоров’я. Після її проходження можна навчитись розпізнавати поширені ментальні захворювання та давати рекомендації щодо їх лікування.

Також цьогоріч планують запустити школу супервізорів, які працюватимуть із сімейними лікарями, що надають послуги у сфері психічного здоров’я.

Нагадаємо, у МОЗ назвали ознаки проблем із ментальним здоров’ям. Вони можуть негативно впливати на всі сфери життя.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"