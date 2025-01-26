Де отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів

ОНОВЛЕНО 26.01.2025

Із 2025 року українці можуть безоплатно отримати психологічну допомогу, звернувшись до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Також в умовах війни безкоштовну психологічну підтримку можна отримати на онлайн-сервісах і "гарячих лініях".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерстві охорони здоров'я нагадали контакти таких служб.

"У разі потреби в негайній підтримці або якщо ви не готові чи не маєте змоги звернутися до лікаря, – звертайтеся на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Там працюють спеціалісти, які заспокоять, підкажуть як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Ви не залишаєтеся сам на сам із труднощами – підтримка завжди поруч", – зазначають у МОЗ.

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Служби безкоштовної психологічної допомоги для цивільних

Національна психологічна асоціація надає консультації у телефонному режимі або через відеозв’язок (щодня з 10:00 до 20:00). Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.

надає консультації у телефонному режимі або через відеозв’язок (щодня з 10:00 до 20:00). Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102. Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції працює з 10:00 до 20:00 за телефоном 0 800 211 444 (без вихідних).

працює з 10:00 до 20:00 за телефоном 0 800 211 444 (без вихідних). На німецькій платформі krisenchat Ukrainian консультації з психологом відбуваються через месенджер. Розпочати консультацію можна у Telegram (@krisenchatUA_bot), WhatsApp або SMS за номером (+49) 1573599312.

консультації з психологом відбуваються через месенджер. Розпочати консультацію можна у Telegram (@krisenchatUA_bot), WhatsApp або SMS за номером (+49) 1573599312. Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на лінії міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді" . Їх надають за номером: 0 800 210 160.

. Їх надають за номером: 0 800 210 160. Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine працює цілодобово. Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.

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На лінію ГО "Ла Страда-Україна" можна зателефонувати зі стаціонарного (0 800 500 335) або з мобільного (116 123). Дзвінки безкоштовні.

можна зателефонувати зі стаціонарного (0 800 500 335) або з мобільного (116 123). Дзвінки безкоштовні. У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.

працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні. На ресурсах платформи інформаційної кампанія "Ти як?" можна знайти номери гарячої лінії психологічної підтримки, а також техніки самодопомоги під час стресових ситуацій і поради, як триматись у важкі часи.

можна знайти номери гарячої лінії психологічної підтримки, а також техніки самодопомоги під час стресових ситуацій і поради, як триматись у важкі часи. Допомога доступна також у безпечних просторах психосоціальної підтримки "Затишно space" від БФ "Схід SOS".

від БФ "Схід SOS". Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям.

– це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям. Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені" .

. Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки, – "Хаб стійкості" .

Психологічна підтримка дітей та підлітків

У рамках проєкту ПОРУЧ

Teenergizer – це рух, який об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. На сайті можна записатись на безоплатну консультацію від психологів та консультантів проєкту.

– це рух, який об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. На сайті можна записатись на безоплатну консультацію від психологів та консультантів проєкту. Національна гаряча лінія для дітей та молоді від Ла Страда – 0 800 500 225 (зі стаціонарного) або 116 111 (з мобільного). Дзвінки безоплатні, анонімні, конфіденційні.

– 0 800 500 225 (зі стаціонарного) або 116 111 (з мобільного). Дзвінки безоплатні, анонімні, конфіденційні. Не дрібниці – безпечний підлітковий простір, який надає безоплатні консультації онлайн в боті (але консультують психологи, не автоматизовані механізми).

– безпечний підлітковий простір, який надає безоплатні консультації онлайн в боті (але консультують психологи, не автоматизовані механізми). Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine – 7333 (цілодобово).

– 7333 (цілодобово). ГО "Фонд Маша" надає допомогу для жінок та дітей у м. Київ.

надає допомогу для жінок та дітей у м. Київ. Центр "Коло сім’ї" допомагає дітям, молоді, майбутнім батькам, вагітним.

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Сервіси підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від війни

У Центрах допомоги врятованим доступна комплексна соціально-психологічна підтримка для людей, які виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, місцевих мешканців.

доступна комплексна соціально-психологічна підтримка для людей, які виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, місцевих мешканців.

У Центрах психосоціальної підтримки Project HOPE кваліфіковані фахівці надають безоплатні групові та індивідуальні психологічні консультації, групи підтримки для дітей, підлітків та дорослих ВПО та місцевим жителям. Центри працюють у Києві, Харкові, Дніпрі, Нікополі, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Сумах.

кваліфіковані фахівці надають безоплатні групові та індивідуальні психологічні консультації, групи підтримки для дітей, підлітків та дорослих ВПО та місцевим жителям. Центри працюють у Києві, Харкові, Дніпрі, Нікополі, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Сумах. БФ "Право на захист" забезпечує безоплатну психологічну допомогу (індивідуальні консультації та підтримувальні групи) для мешканців шелтерів і місць компактного проживання ВПО та постраждалих від воєнних дій. Фонд працює у Києві та Київській області, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Буковині та Чернігівщині.

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Служби підтримки для військових та ветеранів

Ветеранська спільнота Veteran Hub надає підтримку, психологічні та юридичні консультації.

надає підтримку, психологічні та юридичні консультації. Центр психічного здоровʼя та реабілітації МОЗ України "Лісова поляна" працює для ветеранів і ветеранок, людей, які пережили полон і тортури.

працює для ветеранів і ветеранок, людей, які пережили полон і тортури. Гаряча лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів для ветеранів та членів їхніх родин доступна за телефоном 0 800 332 029 (цілодобово).

при Мінветеранів для ветеранів та членів їхніх родин доступна за телефоном 0 800 332 029 (цілодобово). ГО "Вільний вибір" надає психологічну підтримку та реабілітацію за телефоном (063) 64 64 991.

надає психологічну підтримку та реабілітацію за телефоном (063) 64 64 991. Мобільний застосунок "База" спрямований на психологічну самодопомогу для ветеранів та ветеранок.

спрямований на психологічну самодопомогу для ветеранів та ветеранок.

Організація Project HOPE пропонує Групи психологічної підтримки ветеранів, ветеранок та їх родин.

До підтримки ветеранів долучаються все нові проєкти, благодійні фонди та громадські організації — знайти їх можна за посланням, додають у МОЗ.

Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.