Де отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію: перелік сервісів
ОНОВЛЕНО 26.01.2025
Із 2025 року українці можуть безоплатно отримати психологічну допомогу, звернувшись до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
Також в умовах війни безкоштовну психологічну підтримку можна отримати на онлайн-сервісах і "гарячих лініях".
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерстві охорони здоров'я нагадали контакти таких служб.
"У разі потреби в негайній підтримці або якщо ви не готові чи не маєте змоги звернутися до лікаря, – звертайтеся на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Там працюють спеціалісти, які заспокоять, підкажуть як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Ви не залишаєтеся сам на сам із труднощами – підтримка завжди поруч", – зазначають у МОЗ.
Служби безкоштовної психологічної допомоги для цивільних
- Національна психологічна асоціація надає консультації у телефонному режимі або через відеозв’язок (щодня з 10:00 до 20:00). Послуга доступна для мешканців усієї України за телефоном 0 800 100 102.
- Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції працює з 10:00 до 20:00 за телефоном 0 800 211 444 (без вихідних).
- На німецькій платформі krisenchat Ukrainian консультації з психологом відбуваються через месенджер. Розпочати консультацію можна у Telegram (@krisenchatUA_bot), WhatsApp або SMS за номером (+49) 1573599312.
- Безкоштовні психологічні консультації можна також отримати на лінії міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді". Їх надають за номером: 0 800 210 160.
- Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine працює цілодобово. Звернутися по допомогу можна за номером 73-33 або написати повідомлення.
- На лінію ГО "Ла Страда-Україна" можна зателефонувати зі стаціонарного (0 800 500 335) або з мобільного (116 123). Дзвінки безкоштовні.
- У кол-центрі "ВартоЖити" працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 у будні.
- На ресурсах платформи інформаційної кампанія "Ти як?" можна знайти номери гарячої лінії психологічної підтримки, а також техніки самодопомоги під час стресових ситуацій і поради, як триматись у важкі часи.
- Допомога доступна також у безпечних просторах психосоціальної підтримки "Затишно space" від БФ "Схід SOS".
- Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної професійної психологічної допомоги та підтримки українцям.
- Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки або ви близькі до депресії – можна залишити заявку на онлайн-платформі "Розкажи мені".
- Ще одна платформа, створена для онлайн-підтримки, – "Хаб стійкості".
Психологічна підтримка дітей та підлітків
- У рамках проєкту ПОРУЧ є онлайнові терапевтичні групи підтримки для підлітків. Ініціативу спільно реалізують Міністерство освіти і науки України, ЮНІСЕФ, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії та ГО "ВГЦ "Волонтер".
- Teenergizer – це рух, який об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. На сайті можна записатись на безоплатну консультацію від психологів та консультантів проєкту.
- Національна гаряча лінія для дітей та молоді від Ла Страда – 0 800 500 225 (зі стаціонарного) або 116 111 (з мобільного). Дзвінки безоплатні, анонімні, конфіденційні.
- Не дрібниці – безпечний підлітковий простір, який надає безоплатні консультації онлайн в боті (але консультують психологи, не автоматизовані механізми).
- Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine – 7333 (цілодобово).
- ГО "Фонд Маша" надає допомогу для жінок та дітей у м. Київ.
- Центр "Коло сім’ї" допомагає дітям, молоді, майбутнім батькам, вагітним.
Сервіси підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від війни
- У Центрах допомоги врятованим доступна комплексна соціально-психологічна підтримка для людей, які виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, місцевих мешканців.
- У Центрах психосоціальної підтримки Project HOPE кваліфіковані фахівці надають безоплатні групові та індивідуальні психологічні консультації, групи підтримки для дітей, підлітків та дорослих ВПО та місцевим жителям. Центри працюють у Києві, Харкові, Дніпрі, Нікополі, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Сумах.
- БФ "Право на захист" забезпечує безоплатну психологічну допомогу (індивідуальні консультації та підтримувальні групи) для мешканців шелтерів і місць компактного проживання ВПО та постраждалих від воєнних дій. Фонд працює у Києві та Київській області, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Буковині та Чернігівщині.
Служби підтримки для військових та ветеранів
- Ветеранська спільнота Veteran Hub надає підтримку, психологічні та юридичні консультації.
- Центр психічного здоровʼя та реабілітації МОЗ України "Лісова поляна" працює для ветеранів і ветеранок, людей, які пережили полон і тортури.
- Гаряча лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів для ветеранів та членів їхніх родин доступна за телефоном 0 800 332 029 (цілодобово).
- ГО "Вільний вибір" надає психологічну підтримку та реабілітацію за телефоном (063) 64 64 991.
- Мобільний застосунок "База" спрямований на психологічну самодопомогу для ветеранів та ветеранок.
- Організація Project HOPE пропонує Групи психологічної підтримки ветеранів, ветеранок та їх родин.
До підтримки ветеранів долучаються все нові проєкти, благодійні фонди та громадські організації — знайти їх можна за посланням, додають у МОЗ.
Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали за кордоном через війну, можуть безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу.