За перші три місяці 2025 року в Україні суттєво зросла захворюваність на кір: двоє дітей померли

За перші три місяці 2025 року в Україні зареєстрували майже пів тисячі хворих на кір.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень захворюваності зріс у понад 20 разів, повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

"Наразі епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Україні викликає занепокоєння. За перші три місяці 2025 року в Україні зареєстровано 472 випадки захворювання на кір", – йдеться у повідомленні.

Найбільше випадків хвороби зафіксували у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

"Також у Чернівецькій та Одеській областях зареєстровано по одному летальному випадку – це були діти віком 10 років та 9 місяців відповідно. Обидві дитини мали важкі супутні захворювання", – повідомляють у ЦГЗ.

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Зростання захворюваності розпочалося ще минулого року: у 2024-му тоді кількість випадків недуги збільшилася у 6,6 раза, порівняно з 2023-ім – із 65 до 433.

Епідеміологи додають, що спалахи кору циклічні і відбуваються в середньому кожні 5-6 років. Запобігти їм можна завдяки щепленням, які посилюють колективний імунітет (стійкість населення до певного інфекційного захворювання).

За Національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина має отримати дві дози вакцини, яка захищає одразу від трьох захворювань: кору, краснухи та паротиту. Вакцинують дітей у 12 місяців і в 6 років.

Кір – одне з найбільш заразних інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим.

Серед ускладнень кору:

запалення легенів;

вушна інфекція;

запалення мозку.

Також у деяких випадках кір може призвести до смерті.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна відрізнити кір, вітрянку та краснуху за висипаннями.