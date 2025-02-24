В Україні додали нову причину для встановлення інвалідності

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності

В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування.

Підстава поширюється як на військовослужбовців, так і на цивільних, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Нововведення передбачає, що отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку можуть люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень внаслідок перебування в полоні.

Як виглядає процедура оцінювання стану?

Підтвердження факту позбавлення особистої свободи

Спершу треба звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Згодом до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, вносять дані про людину та видають документ на підтвердження цього.

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Оцінювання повсякденного функціонування

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії формує електронне направлення на оцінювання. Експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.

Отримання рішення

За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо інвалідність встановлено, то в рамках цього рішення сформують рекомендації, які будуть частиною індивідуальної програми реабілітації.

У них зазначатиметься потреба у допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Після встановлення інвалідності людина може скористатися державними програмами підтримки, зокрема:

отримати допоміжні засоби реабілітації (через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю);

оформити пенсію або соціальну допомогу (через Пенсійний фонд України або органи соціального захисту);

отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо про цю потребу зазначила експертна команда.

Нагадаємо, 14 лютого уряд заборонив відправляти людей з інвалідністю на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та змінив порядок подання документів про наявність дитини з інвалідністю.